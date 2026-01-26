La patente de Ozempic cae y el precio podría desplomarse a sólo 15 dólares

El mercado global de medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes se encuentra al borde de una transformación radical. Según un informe de Bloomberg, la pérdida de exclusividad de la semaglutida —el principio activo de fármacos como Ozempic y Wegovy— en grandes mercados como Brasil, China e India, desatará una competencia que promete reducir drásticamente los costos del tratamiento, posiblemente hasta los 15 dólares mensuales.

Este cambio marca un punto de inflexión para la farmacéutica danesa Novo Nordisk, cuya franquicia en este ámbito está valorada en 30.000 millones de dólares. Si bien la patente mantiene su vigencia en Estados Unidos y Europa, su caducidad en naciones clave ya está en marcha. Canadá se perfila como el primer escenario de prueba tras la expiración a principios de enero, con empresas como Sandoz y Dr. Reddy’s preparadas para ingresar al mercado.

Publicidad

La llegada de versiones genéricas reguladas y de producción masiva —diferentes a las fórmulas magistrales— representa una oportunidad histórica para el acceso al tratamiento. Actualmente, una tercera parte de los adultos con obesidad a nivel mundial vive en los países donde se abrirá esta competencia. En Brasil, donde la alta demanda de Ozempic había generado situaciones de desabastecimiento y preocupación por la seguridad, las alternativas económicas podrían democratizar el acceso.

Impacto en la industria y estrategias de respuesta

Novo Nordisk ha reconocido que la entrada de genéricos afectará sus ventas este año. Para mitigar el impacto, la compañía ha iniciado estrategias como la reducción de precios en mercados como China e India, el plan de lanzar segundas marcas y la aceleración en el desarrollo de medicamentos de nueva generación.

Publicidad

Mientras tanto, su principal competidor, Eli Lilly, mantiene una posición más sólida a corto plazo. La patente de su fármaco Mounjaro (tirzepatida) cuenta con aproximadamente una década más de vigencia, y se proyecta que sus ventas superen a las de Wegovy ya en 2025.

Desafíos logísticos y de seguridad

Sin embargo, la transición hacia un mercado de genéricos no está exenta de obstáculos. La cadena de suministro global ya muestra signos de presión. Proveedores de insumos en India reportan que la demanda de materia prima para semaglutida se ha disparado de 10 a 240 kilogramos anuales, en previsión del auge esperado para 2026.

Publicidad

Además, los reguladores sanitarios enfrentan el crucial desafío de supervisar estrictamente la calidad, eficacia y seguridad de las nuevas versiones que inundarán el mercado, para evitar riesgos derivados de productos de calidad inferior.