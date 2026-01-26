Con una imagen simple pero poderosa, Valu Cervantes volvió a captar la atención de su comunidad al posar frente al espejo con un conjunto deportivo negro con detalles en blanco. Esta elección confirma que el estilo athleisure, caracterizado por prendas funcionales y tonos neutros, sigue siendo uno de sus sellos favoritos para mantener una estética relajada pero cuidada.

Lejos de los looks recargados, la influencer optó por una propuesta minimalista donde el protagonismo radica en el calce perfecto. El diseño ajustado del conjunto realza la silueta sin sacrificar la comodidad, resultando en un outfit fácil de replicar que funciona tanto para entrenar como para viajar o salir. Según la tendencia que Cervantes mantiene vigente, el color negro ofrece un plus atemporal que estiliza y nunca pasa de moda.

Publicidad

La repercusión de la fotografía fue inmediata debido a la naturalidad y cercanía que refleja, alejándose de las producciones armadas para consolidar su perfil como referente de moda real. En este sentido, la joven demuestra que para marcar tendencia solo hace falta un buen básico y actitud.