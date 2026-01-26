El amor a través de un prisma: el anime de época que arrasa en Netflix

"El amor a través de un prisma" se ha consolidado en la plataforma de Netflix como una propuesta de 20 episodios que combina una atmósfera sofisticada con una constante tensión emocional. La narrativa se traslada al Londres de principios del siglo XX, una ciudad marcada por códigos sociales rígidos donde Lili, una joven estudiante japonesa, busca abrirse camino en una prestigiosa academia de arte.

Lo que comienza como una competencia directa con un alumno brillante y talentoso pronto se transforma en una fuerza de atracción que ambos protagonistas tienen dificultades para controlar.

El conflicto central de la obra no depende de antagonistas externos, sino del peso de las expectativas, el miedo al error y el orgullo de los propios personajes. Mientras Lili lucha por validar su talento frente a la mirada ajena, su rival esconde una profunda sensibilidad tras una fachada de frialdad y técnica perfecta.

Según la premisa de la serie, el amor funciona como un prisma que cambia según la luz, transformando silencios que parecen castigos en formas torpes de protección mutua y cuidado.

En esta producción, el mundo del arte no es un simple decorado, sino el verdadero "campo de batalla emocional" donde los personajes se redefinen y expresan a través de sus trazos lo que ocultan con palabras.

El elenco de voces en japonés está encabezado por Atsumi Tanezaki en el rol de Lili y Koki Uchiyama como el rival; a ellos se suma Yuki Kaji, quien aporta una energía distinta para explorar temas de amistad y pertenencia en este drama de época.