Tras la tormenta, asistieron a más de 1.200 familias en San Juan

La Subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, ofreció un detallado balance del operativo de asistencia desplegado durante el fin de semana a causa de las fuertes tormentas y el granizo. Aunque las cifras aún no son definitivas, la funcionaria confirmó la asistencia a más de 1200 familias y brindó precisiones sobre el desarrollo de la emergencia.

Una emergencia que se intensificó rápidamente

Rodrigo describió una escalada rápida de la situación climática. "El día jueves comenzamos con una alerta amarilla para el día viernes. Esta alerta amarilla ya comenzó con una alerta naranja; la situación fue empeorando a medida que pasaba el tiempo", explicó. El evento se desencadenó con precisión: "La lluvia comenzó en una zona alta a las 17 horas... [y llegó] tipo 19 o 20 horas en diferentes departamentos".

Los primeros operativos se activaron el viernes. "En el departamento de Iglesia... estuvimos con aproximadamente entre 30 y 40 familias con asistencia y de tres a cinco familias autoevacuadas", detalló la Subsecretaria, añadiendo que también se realizaron acciones preventivas en Jáchal, Huaco y Mogna.

Zonda y Rivadavia, los epicentros de los daños

Sin embargo, la magnitud del evento se hizo evidente en otros departamentos. "Los departamentos más afectados fueron Zonda y Rivadavia", afirmó Rodrigo, señalando que los daños principales fueron "ingreso de agua a la vivienda y daños en las estructuras, como por ejemplo en los techos".

Las cifras preliminares en estas zonas son significativas:

En Zonda: "se ha asistido a más de 100 familias y se autoevacuaron cinco".

En Rivadavia: "hasta las 6 de la mañana del día sábado, teníamos 26 familias evacuadas, donde después el intendente siguió el operativo ayudando a más de 1050 familias". La zona de La Bebida fue particularmente crítica por la acumulación rápida de agua.

También se extendió asistencia a Rawson y, a pedido vecinal, a Pocito, aunque con daños menores.

Un número final en elaboración y un balance alentador

Consultada sobre el total de familias asistidas, Rodrigo aclaró que es "un número que todavía no puedo terminar". La razón es metodológica: "los operativos se hacen en tres partes: los preventivos, los de emergencia (en el momento) y la ayuda posterior". El relevamiento exhaustivo se realiza después, ya que "al momento de la lluvia, donde hay electricidad o peligros de derrumbe, no se puede hacer bien el relevamiento".

No obstante, dio un estimativo contundente: "Estamos hablando de que el intendente de Rivadavia asistió a 1000 familias". El dato más positivo es que, al momento de la entrevista, "ya no tenemos personas ni evacuadas ni autoevacuadas; todas regresaron a sus hogares". Este resultado contó con el apoyo clave de Protección Civil y Defensa Civil, liderado por Carlos Heredia, evaluando la habitabilidad de las viviendas.

Alerta preventiva ante nuevas tormentas

Con un pronóstico desfavorable para los próximos días –"Para el jueves, viernes, sábado y domingo tenemos posibilidades de tormenta; el jueves hay un 80% de posibilidades de lluvia"–, Rodrigo hizo un llamado a la acción comunitaria. "Recomendamos realizar un trabajo en conjunto manteniendo la limpieza de cunetas y techos para evitar inundaciones por filtraciones", subrayó.

Finalmente, informó que en zonas como Mediagua y Sarmiento no hubo pedidos de asistencia, y que en el Parador Punta Negra la situación fue controlada por los propios vecinos, lo que refleja distintos niveles de impacto dentro de la provincia.