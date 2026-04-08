Los clásicos felpudos de fibras textiles están quedando en desuso y son reemplazados por una nueva opción más limpia y duradera: los felpudos de aluminio. Esta tendencia gana cada vez más espacio en hogares y edificios, impulsada por la búsqueda de practicidad y menor mantenimiento.

A diferencia de los modelos tradicionales, estos sistemas están fabricados con estructuras metálicas ensambladas que incorporan sectores antideslizantes de goma, vinilo o cepillos. Su diseño permite retener mejor la suciedad y la humedad, evitando que ingresen al interior de la vivienda.

Además, presentan una mayor resistencia al uso constante, lo que los vuelve ideales para zonas de alto tránsito. Otra ventaja clave es que no absorben líquidos ni acumulan polvo como los felpudos convencionales, lo que facilita su limpieza y conservación en el tiempo.

En términos estéticos, el cambio también responde a nuevas tendencias en diseño de interiores. Los espacios modernos priorizan líneas simples, materiales industriales y superficies despejadas, donde el aluminio aporta una imagen más minimalista y ordenada.

Incluso, en algunos casos, esta evolución va un paso más allá con sistemas integrados en el suelo, que eliminan elementos sueltos en la entrada y mejoran la continuidad visual del ambiente.

De esta manera, el tradicional felpudo deja de ser protagonista y cede su lugar a soluciones más funcionales, resistentes y acordes a las nuevas formas de habitar los espacios.