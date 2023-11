¿Cuándo? Dustin Poirier pone fecha a su posible regreso a UFC

Dustin Poirier, el excampeón interino de Peso Ligero de UFC, aún no ha anunciado oficialmente cuándo planea hacer su regreso al octágono, pero ha expresado su interés en competir en la próxima cartelera histórica de la promoción. Aunque no ha establecido un cronograma específico, está considerando la posibilidad de volver a la acción para UFC 300, un evento que está proyectado para abril de 2024.

En diálogo con MMA Fighting, Dustin no se guardó nada y aprovechó la instancia para analizar cuándo podría ser su vuelta al octágono más famoso del mundo. "Mi mentalidad actual, pelearía en seis semanas, pelearía en ocho semanas si la pelea tuviera sentido y estuviera entusiasmado con ella. Pero aparte de eso, creo que la oportunidad de pelear en UFC 300 es algo importante", reconoció.

"He estado en UFC desde UFC 125 y me perdí 200. Sé que no estaré presente hasta 400, así que es una oportunidad genial si se presenta, pero honestamente no tengo idea de mi fecha de regreso. o plazo, pero UFC 300 es atractivo", expuso también Poirier. Cabe recordar que el "Diamante" perdió en su última batalla contra Justin Gaethje, la que era justamente por el título del "BMF".

El análisis de Dustin Poirier

Por su parte, el estadounidense comentó: "Creo que encajo donde lo he hecho durante la última década. Creo que he estado entre los 10 primeros y los cinco mejores luchadores, y mi historial lo demuestra durante los últimos 10 años. Además, entré a UFC, mi debut fue contra el contendiente número uno en ese momento, así que nunca estoy lejos de las peleas más importantes posibles y entreno todos los días así, y sigo con mi vida así".

"Eso es exactamente lo que es. No soy un tipo que trata de predecir el futuro, pero cuando pelee, cuando regrese allí, será otra pelea loca. Algo loco va a suceder, y sólo quiero seguir acumulando estas victorias, seguir acumulando estos récords de longevidad. He estado en UFC por mucho tiempo. Y eso es todo, hombre: continúa creciendo, sigue siendo estudiante y veremos qué nos depara el futuro", sentenció Dustin Poirier.