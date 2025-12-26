Beber agua de forma regular y suficiente ayuda a mantener el volumen sanguíneo y la presión arterial, factores que influyen en la salud del corazón, ya que la deshidratación puede hacer que el cuerpo libere hormonas que contraen los vasos sanguíneos y eleva la presión arterial.

No existe una cifra única que funcione para todas las personas, ya que la cantidad de agua necesaria depende de factores como edad, sexo, nivel de actividad física, clima y estado de salud general.

Publicidad

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos recomiendan una ingesta diaria total de líquidos (agua de bebidas y alimentos) de aproximadamente 15,5 tazas (3,7 litros) para hombres y 11,5 tazas (2,7 litros) para mujeres para mantener una hidratación adecuada en condiciones normales.

Estas recomendaciones incluyen agua, otras bebidas y alimentos ricos en agua, como frutas y verduras. Según expertos, una forma de evaluar si estás bien hidratado es observar el color de la orina (idealmente claro o amarillo pálido) y beber agua regularmente durante todo el día, no solo cuando aparece la sed.

Publicidad

Además del agua, otras bebidas como té de hibisco, jugo de granada o incluso leche baja en grasa pueden aportar líquidos y algunos nutrientes que favorecen la salud cardiovascular como parte de una dieta equilibrada.

Si se realiza actividad física intensa, se está expuesto a altas temperaturas o se tienen condiciones médicas particulares, puede requerirse más agua de la habitual para compensar la pérdida de líquidos.