Con la próxima llegada del verano, los sanjuaninos comienzan a preparar sus autos para salir a la ruta. Pero poner a punto un vehículo implica una inversión que en 2025 ya se siente en el bolsillo. Comerciantes y especialistas del rubro explicaron a DIARIO HUARPE cuáles son los controles imprescindibles y cuánto cuesta cada uno, además de ofrecer recomendaciones antes de viajar. El total estimado que un sanjuanino necesita ronda entre los $636.000 y los $706.000. A continuación, el detalle de qué incluye ese monto aproximado.

El gasto más importante es el cambio de cubiertas. Oscar Rojas, de Goma Fe, aseguró que la demanda empezó a crecer: “Por suerte ya se está moviendo la venta. Tenemos buena financiación con tarjeta y de contado efectivo, por ejemplo una 13 sale $70.000, una 14 $80.000 y una 15 $90.000. Respecto al año pasado es muy poca la diferencia y en algunos casos han bajado”, explicó.

El gasto más elevado es el cambio de cubiertas. Foto: DIARIO HUARPE

En el caso de camionetas, agregó que los precios oscilan entre $200.000 y $320.000, según calidad y uso. Para un auto promedio con rodado 15, reemplazar las cuatro cubiertas implica un gasto de $360.000.

Ajustes clave antes de viajar

Durante diciembre aumenta la cantidad de autos que llegan al taller para realizar alineación y balanceo, en este contexto, Luciano Pelleriti indicó: “Estamos entrando a la temporada alta donde la gente pone a punto sus vehículos para salir de vacaciones. Tenemos precios de $35.000 para automóviles y $45.000 para camionetas”.

El trabajo dura unos 45 minutos y, según explicó, permite detectar otros problemas en el tren delantero.

Por otro lado, el encargado del taller de RTO de calle Mendoza, Germán Posleman, recordó que el kit de seguridad es indispensable: “Incluye la manta mortuaria, el chaleco, la baliza y un bolso para llevar todo eso y cuesta $31.000. Es obligatorio llevarlo, son herramientas que uno sí o sí debería tener”, detalló.

Cambio de aceite y filtro

En Lubricentro Rivadavia, David Muñoz explicó que: “Un cambio de aceite para un auto convencional de motor 1.4 cuesta $70.000 u $80.000 dependiendo el aceite. En camionetas, como Toyota o Ranger, está en $130.000 y $140.000. Eso incluye filtro también”.

El cambio de aceite y filtro oscila entre los $70.000 y $80.000

Frenos

Desde Freninter, Mingo Dávila insistió en la importancia de este control e indicó que la revisión y el presupuesto desde hace un par de años los realizan de forma gratuita.

En cuanto al costo de repuestos, en 2025 un kit de discos y pastillas para autos como Gol Trend, Partner o Kangoo se ubica entre $70.000 y $130.000 dependiendo la marca. Mientras que una bomba de freno cuesta entre $45.000 y $52.000.

Datos

Para un auto estándar (rodado 15), con servicios y repuestos básicos, el gasto aproximado es:

Cuatro cubiertas rodado 15: $360.000

Alineación y balanceo: $35.000

Kit de seguridad: $31.000

Cambio de aceite y filtro: entre $70.000 y $80.000

Frenos (discos + pastillas): entre $70.000 y $130.000

Total estimado mínimo: entre $636.000 a $706.000 (incluyendo frenos).