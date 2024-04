San Juan no estará en la Feria del Libro este 2024. Será una edición “devaluada” porque varias provincias también pegarán el “faltazo”. En el caso de San Juan explicaron que además de los altos costos, una millonaria deuda complicó el desembarco del stand provincial en la feria.

Eduardo Varela, secretario de Cultura, comentó que “los costos para acceder a la Feria del Libro son realmente altos”. “En febrero, cuando estábamos tramitando, ya pensando en acceder a la Feria y nos llegó la comunicación de una deuda”, explicó. “El stand de San Juan, de la última participación, tenía una deuda de $10.000.000”, agregó.

Según Varela, el precio de la edición anterior el predio de 112 metros cuadrados que se entregaba en San Juan tenía un costo de $68.000.000. Sin contar todo el costo de la operativa logística, o sea, todo lo que tiene que armar provincia. "Los costos del traslado de los agentes, la gente, los viáticos, los hoteles que implicaba, y con esta deuda fácilmente pasábamos los 100 millones", argumentó.

“Es realmente un monto que en este momento las condiciones en las que estamos viviendo, la verdad. Ahora, te aclaro, esta situación no solamente la está viviendo San Juan, Mendoza no asiste, San Luis no asiste, entre otras provincias”, agregó.

Incluso se llegó a barajar la posibilidad de compartir stand con Mendoza y San Luis, reuniéndolo en el Ente Cuyo, pero la propuesta no prosperó.

Las alternativas para impulsar el libro

Según el secretario de Cultura, desde Provincia se apoya a 22 bibliotecas populares para que fueran a la Feria del libro. Estas instituciones acceden al “libro %” un beneficio que les permite acceder a libros a precios más baratos.

“Le hemos puesto el micro para que precisamente los costos se reduzcan, para que ellos puedan acceder a esta oferta que es el libro por ciento, que se ofrece siempre en la feria del libro, para que las bibliotecas puedan hacer compras de libros al 50%, me parece que es un aporte bastante valioso porque las bibliotecas compran con los fondos que le entrega la Conavip, pero los fondos no alcanzan y no les da si tienen que asumir los costos de viaje, entonces desde el Ministerio hemos preparado un micro que va a llevar a los representantes de 22 bibliotecas populares y además a los representantes de nuestra biblioteca, Federico Caballero y Nadia Bula, y hemos asignado un muy interesante monto para acceder a esto, a la compra de material bibliográfico moderno, nuevo”, comentó el funcionario.

Esta medida se da en medio de una desfinanciación de material bibliográfico por parte del gobierno nacional.