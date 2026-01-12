Cursos con salida laboral: así es la escuela de ferretería que se cursa 100% online desde todo el país

Con un concepto innovador que une tradición y tecnología, Mar del Plata se posiciona como pionera en la formación del sector ferretero a nivel continental. La Escuela Virtual para Ferreteros CAFAMAR se presenta como la primera plataforma educativa digital especializada de Latinoamérica, ofreciendo cursos asincrónicos diseñados tanto para profesionales que buscan perfeccionarse como para principiantes que desean adquirir habilidades prácticas con rápida salida laboral.

Una escuela sin fronteras, accesible desde cualquier lugar

La propuesta rompe con las limitaciones geográficas tradicionales. Al funcionar completamente en línea a través de la plataforma educate.com.ar, cualquier persona con conexión a internet en Argentina o en otros países de la región puede acceder a la capacitación. “Tenemos alumnos de toda Argentina y de países como México y Guatemala. Es la única escuela ferretera de Latinoamérica y es un orgullo que haya nacido acá”, destacó Gustavo Ares, referente del sector y uno de los instructores.

La modalidad asincrónica es clave: los estudiantes pueden administrar su tiempo libremente, accediendo a los materiales (clases grabadas, guías y evaluaciones) cuando les resulte conveniente, sin horarios fijos que choquen con sus obligaciones laborales o personales.

Oferta formativa: desde reparaciones hogareñas hasta gestión comercial

El catálogo de cursos está cuidadosamente segmentado para cubrir diferentes necesidades e intereses, todos con un enfoque eminentemente práctico y aplicable:

Para el hogar y el oficio: Cursos como "Reparaciones Básicas del Hogar" (dictado por Gustavo Ares) enseñan tareas esenciales como cambio de canillas y armado de enchufes. Otros, como el "Curso de Máquinas de Jardinería" o la "Capacitación en Soldadura de Plásticos", brindan especialización técnica valorada en el mercado.

Para el profesional ferretero: Existen capacitaciones específicas para el rubro, como el "Curso de Vendedor en Ferreterías", "Conceptos básicos de logística para Ferreterías" o formaciones sobre productos específicos como discos diamantados, Poxipol o WD-40, que mejoran el asesoramiento al cliente y la gestión del comercio.

Para el emprendimiento: El "Curso Ferretero Nivel Inicial" (de 60 horas) ofrece una base integral para quienes desean iniciarse en el sector o incluso planificar la apertura de su propio negocio.

Cómo anotarse y acceder a los cursos

El proceso de inscripción es completamente digital y sencillo:

Acceder a la plataforma: Ingresar al sitio web educate.com.ar. Explorar el catálogo: Navegar por los cursos disponibles, que detallan duración, instructor, precio y contenidos. Registrarse y matricularse: Crear una cuenta de usuario en la plataforma y completar la inscripción al curso elegido. Algunos son gratuitos, mientras que los aranceles de los pagos, como el curso inicial de 60 horas, rondan los $98.000. Comenzar a estudiar: Una vez matriculado, se obtiene acceso inmediato a todo el material para comenzar el aprendizaje.

Para consultas administrativas o información adicional, la escuela ofrece varios canales de contacto presenciales y digitales: dirección en Jujuy 1741, Mar del Plata; teléfono/WhatsApp +54 9 223 344-4925; y el email secretaria@cafamar.com.ar.

Un sector sólido con futuro garantizado

La creación de esta escuela responde a la visión de un sector que, lejos de estancarse, se reinventa constantemente. Los ferreteros marplatenses son un ejemplo de adaptación, diversificando su oferta según la temporada (artículos de playa en verano, calefacción en invierno) y manteniendo su relevancia como comercio de proximidad esencial.

Esta iniciativa no solo profesionaliza y da herramientas para el empleo o el emprendimiento, sino que también fortalece toda la cadena de valor del sector, garantizando un futuro con personal mejor capacitado y, por ende, un mejor servicio para la comunidad. La escuela CAFAMAR se consolida así como una inversión en conocimiento con un retorno concreto: la inmediata salida laboral en un oficio siempre demandado.