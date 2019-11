Daer destaca la figura de Moroni, posible ministro de Trabajo del gobierno de Fernández

El secretario general de la CGT Héctor Daer destacó hoy la figura del posible ministro de Trabajo del nuevo gobierno, Claudio Moroni, al señalar que "tiene un conocimiento impresionante de lo que es el Estado" y es "muy laburador".



“El que pone los ministros es el presidente, Alberto (Fernández). Pero no tengan dudas de que, por lo que se ve, Claudio Moroni va a ser el ministro de Trabajo", sostuvo el líder del sindicato de Sanidad a El Destape Radio.



No obstante, remarcó: "Pero no hay que aventurar hasta que el propio Alberto no lo presente”.



Al destacar la figura del eventual titular de Trabajo, Daer puso de relieve que Moroni es "una excelente persona" y dijo que "tiene un conocimiento impresionante de lo que es el Estado, muy inteligente y muy laburador”.



Moroni, un hombre de confianza del presidente electo, Alberto Fernández, cuenta con un pasado como director ejecutivo de la Anses y en la AFIP, además de desempeñarse como síndico de la Nación entre 2004 y 2007.



En la entrevista que brindó desde Ginebra, Suiza, Daer también opinó sobre el equipo económico que acompaña a Fernández, al sostener que “tanto Matías Kulfas como Cecilia Todesca tienen capacidad y valentía para discutir y resolver los temas, y genera optimismo muy importante en todos los sectores”.



Sobre el encuentro de secretarios generales de la CGT, del próximo viernes en la sede de Azopardo al 800, que funcionaría como el puntapié para avanzar en la unidad de la central obrera, el dirigente sindical aseguró que “va a estar Alberto Fernández y algunos gobernadores e intendentes".



En ese sentido, sostuvo que la presencia del mandatario electo en la sede de la CGT "es un gesto de quien va a ser presidente y un compromiso mutuo para sacar al país de la grave crisis en la que nos deja este gobierno”.



“Todas las organizaciones sindicales estamos detrás de este proyecto político acompañando y siendo parte”, aseguró Daer.



Consultado sobre el futuro económico, subrayó que “es absurdo pensar que no queremos aumentos. Lo que intentan es generar inconvenientes en el inicio de una etapa”, y sostuvo que "hacen trascender que no queremos aumentos, en términos de desinformación es de una gravedad absoluta”.