Daniel Cardozo se quedó con el cuarto lugar y $25.000: "Me siento un re ganador"

Daniel Cardozo ya se siente ganador. Tras casi tres semanas de votación, y luego de hacerse paso hasta la final y lo cuatro finalistas, la alegría de Daniel por haber llegado a la final y haber recibido el apoyo y cariño de la gente, son su premio.

“Me siento un re ganador. Todavía no caigo, estoy muy contento. Tuve mucho apoyos de los chicos. Cuando me cuentan que pudieron ver al “profe” en la tele y que está ahí en representación de ellos, me llena”, dijo a Cardozo con tranquilidad.

Daniel quedó en cuarto lugar y se llevó $25.000 que podrá usar para cumplir su sueño que destacó entre los diez seminfinalistas y que la gente y el jurado eligieron para que llegara a la final en el Yo Te Invito, donde también contó su historia y trabajo nuevamente.

Acompañado de su esposa, llegó a hasta los estudios de Canal 5 Telesol donde, seguramente, todos sus afectos, conocidos y alumnos lo vieron en el conteo voto por voto en vivo desde la villa San Anotonio en Chimbas y en el departamento Rivadavia. Su nombre fue el primero en anunciarse cuando los ganadores y sus puestos estuvieron decididos. Ahora, plena seguir adelante con su comedor y escuelita de fútbol, que forman parte de su vida diaria y su trabajo en familia.

“Muchísimas gracias a todos y todos esos mensajes que nos han llegado nos llegan al alma. Me llegaron mensajes de un montón de gente y que me llegan al alma y hacen que pueda seguir adelante”, cerró.

Su historia

Daniel Cardozo tiene 37 años y hace 17 vive en San Juan. Dejó su natal Buenos Aires, donde conoció las dificultades de la calle y crecer sin una familia. Tras formar una nueva familia en la provincia, decidió dedicar parte de su tiempo a crear un equipo de fútbol para sacar a los chicos de calle y darles un tiempo de ocio de calidad. Así, nació la Escuelita de Fútbol Defensores de San Antonio, ubicado en el barrio San Antonio en Chimbas y que funciona en un terreno baldío. Además, Cardozo tiene un comedor que da cena y merienda a 200 chicos de entre 6 y 17 años y a todo aquel que se acerque a buscar un plato de comida. En el mismo comedor, también funciona un ropero comunitario y dan clases de apoyo a los niños y adolescentes que lo necesiten. Cardozo sostiene el comedor y el equipo con su trabajo de jardinero cuando hace falta y donaciones. En caso de ganar, utilizaría el dinero en elementos para la escuelita e insumos para su comedor.