Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, se encuentra en la recta final de su embarazo, viviendo esta etapa central desde Suiza, acompañada por su hija Elle. A diferencia de su primera experiencia como madre, la modelo ha compartido abiertamente sus emociones, dudas y el proceso de preparación a través de su comunidad digital en Instagram.

Recientemente, Christiansson compartió una noticia que implica un "drástico cambio de planes", ya que afecta la modalidad de nacimiento de su segundo hijo. Originalmente, los médicos habían anticipado que el parto sería por cesárea.

Sin embargo, en un mensaje dirigido a sus seguidores, Daniela explicó la nueva posibilidad: “Al principio me habían dicho que sería una cesárea, pero hace poco me informaron que quizás pueda tener un parto vaginal”.

A pesar de que le queda “más o menos un mes y medio” para el nacimiento, el anuncio generó en ella una mezcla de sensaciones. Si bien se mostró “muy entusiasmada con la idea”, confesó con honestidad que “no me siento nada lista”.

La modelo reconoció que su primera hija nació por cesárea debido a una condición médica previa: la placenta previa, donde la placenta “estaba justo bloqueando la salida” y representaba un riesgo tanto para ella como para la bebé. Resumió que este contexto le impidió tener un parto natural en su maternidad anterior.

Ante la perspectiva de un parto natural, que aún debe ser confirmado por los médicos en las próximas semanas por "varias razones médicas", Daniela comenzó una preparación activa. Ella detalló los hábitos que incorporó a su rutina diaria, buscando estar preparada mental y físicamente:

Ejercicios de preparación al parto.

Ejercicios de respiración.

Meditación e introducción al hypnobirthing.

Afirmaciones positivas.

Consumo de 6-7 dátiles por día.

Caminata y ejercicios de Kegel.

La modelo convirtió su canal de difusión en un espacio de consulta, pidiendo consejos a otras mamás y expresando sus dudas, especialmente sobre cómo lidiar con el dolor de las contracciones.