Las autoridades chilenas decretaron el cierre total de Playa Amarilla, en la ciudad de Concón, Región de Valparaíso, tras la aparición de varios ejemplares de la fragata portuguesa, un organismo marino altamente tóxico. Se trata de uno de los balnearios más concurridos del litoral central y un destino habitual de turistas sanjuaninos y del resto de Argentina durante la temporada de verano.

La medida prohíbe el ingreso al mar y las actividades recreativas en la playa, luego de que se detectaran al menos seis ejemplares y se registraran tres personas afectadas por contacto con sus tentáculos. El episodio activó los protocolos sanitarios y de seguridad en la zona.

Según informaron autoridades locales citadas por medios chilenos, las personas lesionadas sufrieron dolor intenso y quemaduras, síntomas característicos del contacto con este organismo. Desde el municipio indicaron que el sector permanecerá bajo monitoreo permanente hasta que se evalúe el levantamiento de las restricciones.

Qué es la fragata portuguesa y por qué es peligrosa

Aunque suele confundirse con una medusa, la fragata portuguesa (Physalia physalis) es un hidrozoo colonial, compuesto por varios organismos que funcionan como una sola entidad. Se reconoce por su flotador violáceo visible sobre el agua y por sus largos tentáculos, que pueden extenderse varios metros.

Su picadura provoca dolor severo, ardor y lesiones en la piel, y su toxicidad se mantiene incluso cuando el animal está muerto o fuera del agua, lo que incrementa el riesgo para quienes caminan por la arena.

Más playas con restricciones en el litoral chileno

El episodio no se limita a Concón. Autoridades del litoral central chileno ampliaron las advertencias y restricciones ante nuevos avistamientos en otras playas, incluyendo sectores de El Quisco, otro destino frecuentado por turistas argentinos.

Desde los organismos de salud recomiendan no tocar ni acercarse a estos organismos y alertar de inmediato a las autoridades ante cualquier avistamiento, especialmente en playas con alta afluencia turística.

La situación genera preocupación entre visitantes argentinos, en plena temporada alta, y obliga a extremar precauciones antes de planificar jornadas de playa en la costa chilena.