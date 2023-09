El intendente saliente de la Capital, Emilio Baistrocchi, pasó por el Café de la Política Expréss e hizo un repaso de los resultados electorales cosechados durante las tres elecciones en San Juan. En este marco, planteó que tanto su derrota electoral en el municipio como en la provincia, se explican a través de una serie de factores políticos, en los que incidió fuertemente la interna del peronismo local. Por esto, dijo que de cara a la renovación que se debe dar en el Partido Justicialista es necesario que dejen de existir los personalismos, aunque tomando todas las expresiones, tanto giojistas como uñaquistas.

“Es tiempo de dejar los personalismos. Los ismos nos llevaron a este estado de situación. El único ismo es el institucionalismo. Sin figuras tan fuertes el diálogo se va a hacer necesario y los consensos más aún. Eso mismo va a tener que pasar en Nación con el kirchnerismo, el macrismo y ahora Milei”, planteó Baistrocchi.

A pesar de asegurar que no tiene que haber más figuras fuertes, como las que el peronismo ha tenido a lo largo de la historia y como en San Juan ha habido en estos últimos tiempos, con Sergio Uñac y José Luis Gioja, el intendente dijo que hay que reconocerles el trabajo hecho a ambos. “Yo creo que Gioja y Uñac son personas que han hecho mucho por San Juan, sería desagradecido y poco agradecido no reconocer que fueron dos buenos gobernadores. Creo que la pata flaca estuvo en la política y en la interna, en no poder solucionar eso”, dijo.

Con respecto a la renovación, Baistrocchi expresó que el nuevo líder, más allá de Gioja o Uñac, no surgirá a través de un dedo “apuntador”, sino que será a través de diálogo y consenso. “Hay que amalgamar expresiones y pensamientos”, cerró.