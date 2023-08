Luego de concluido el calendario electoral provincial el pasado 2 de julio, dónde Marcelo Orrego fue elegido gobernador electo, el propio José Luis Gioja, candidato en esos comicios, fue quien instaló que la disputa interna con Sergio Uñac se definía el 13 de agosto y en este contexto afirmó que el que ganaba se convertía en el líder del espacio. Ante esto, DIARIO HUARPE consultó a referentes del partido y salieron a marcarle la cancha con miras a las elecciones de octubre.

Sergio Uñac logró poco más del 55% de los votos que colectó el frente Unión por la Patria y tras consolidarse este resultado, él, ahora candidato, a senador le abrió la puerta al giojismo para que se sume al trabajo proselitista de cara a octubre. Esto fue bien recibido por el giojismo que salieron a expresar que están “dispuestos a acompañar la candidatura de Sergio Uñac”, pero con la condición de que los convoque el pocitano con anterioridad.

Esta aseveración fue tomada por Mauricio Ibarra, dirigente cercano a Uñac, y el cual afirmó que “tenemos que dejar de lado las individualidades y concentrarnos todos en trabajar para que en octubre haya una victoria contundente en octubre. La única salida para todo esto es que nos unamos todos los sectores que estamos dentro del frente”.

Una opinión similar brindó Eduardo Cabello, líder de la CGT y hombre fuerte del peronismo de San Juan, afirmando que “claramente se debe respetar la tradición peronista y lo que se acordó antes de las PASO: El que gana conduce y el que pierde acompaña. No sabemos si se dará, pero es lo que corresponde”.

Fabián Gramajo, dirigente peronista que fue parte de la estructura giojista, afirmó que “antes de nada tenemos analizar, reflexionar y hacer la autocrítica necesaria tras el mensaje de los sanjuaninos en las urnas”. El también líder del espacio San Juan Te Quiero aseveró que “tras hacer esto, la unidad debe ser el marco que nos rija a los peronistas y hacer lo posible para conseguirlo”.

Por último, Cristian Andino, quien fue candidato a vicegobernador del uñaquismo, afirmó que “yo siempre me expresé a favor de una lista única, pero bueno, luego de que no se lograra mi apoyo fue para Sergio Uñac. Por eso es que siempre voy a opinar que la unidad debe encontrarse porque es una realidad que sin la militancia del giojismo, Sergio Uñac hoy no sería el candidato del frente electoral más votado”.

