De Rossi no fue convocado al seleccionado italiano para la eliminatoria Eurocopa 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El volante italiano Daniele De Rossi, actualmente en Boca Juniors, se quedó afuera de la lista de convocados del seleccionado italiano de fútbol para los partidos contra Grecia y Liechtenstein, el 12 y 15 de este mes, por las fechas 7ma. y 8va. de la Eliminatoria de la Eurocopa 2020, respectivamente. El ex futbolista de la Roma estaba en la preselección del entrenador Roberto Mancini, quien finalmente optó por otros jugadores en su puesto como lo son Marco Verratti (París Saint Germain) y Stefano Sensi (Inter de Milán). La clave por la que el ex DT de Manchester City, de Inglaterra, decidió no llamarlo fue la lesión muscular en el isquiotibial derecho que afectó a De Rossi, y además el partido decisivo que tiene Boca por delante, como es la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores ante River Plate el 22 de octubre, después de perder por 2 a 0 en la ida. De Rossi no integra el seleccionado italiano desde el 10 de noviembre de 2017, en el empate sin goles de local ante Suecia, que dejó fuera del Mundial de Rusia a la "azzurra", tetracampeón del mundo. Italia es el líder del Grupo J, con 18 puntos (6 victorias) y puede sellar su pase al certamen continental en la próxima jornada contra Grecia. La lista completa de Italia es la siguiente: -Arqueros: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). -Defensores: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma). -Volantes: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma); -Delanteros: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).