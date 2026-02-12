Familiares de víctimas de delitos cometidos por menores participaron este jueves del debate en la Cámara de Diputados por la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La sesión busca definir la media sanción del proyecto impulsado por el oficialismo.

Entre los presentes estuvo Romina Monzón, madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en Santa Fe en diciembre de 2025. Frente al Congreso, la mujer reclamó cambios en la legislación penal juvenil. “Hace menos de dos meses asesinaron a mi hijo y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”, expresó.

La madre señaló que, aun si la ley se aprueba, no tendrá efecto en el caso de su hijo porque la norma no sería retroactiva. “Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando. Hablan de la reinserción social de quienes matan, pero nadie habla de la reinserción social de las víctimas”, sostuvo.

Jeremías Monzón fue encontrado muerto el 22 de diciembre de 2025 en un descampado dentro del predio de una antigua fábrica en Santa Fe, días después de haber sido reportado como desaparecido. Según la investigación, el cuerpo presentaba más de 20 puñaladas.

Los autores materiales del crimen fueron identificados como dos adolescentes de 15 y 14 años, inimputables bajo la legislación vigente. La novia de la víctima fue imputada como coautora tras comprobarse que habría engañado al joven para llevarlo al lugar donde fue asesinado. La adolescente permanece detenida en un centro cerrado para menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe secundaria.

Durante la jornada también participaron integrantes de la Asociación Madres del Dolor, organización integrada por familiares de víctimas de hechos de violencia e inseguridad. Entre ellos estuvieron Sandra Pérez, madre de la piloto de karting Zaira Rodríguez, asesinada en 2018; y Martín y Mariela Sperani, padres de Joaquín, el adolescente asesinado por un amigo de 14 años en 2023.

Viviam Perrone, referente de la asociación y madre de Kevin Sedano, sostuvo que la sociedad “debe hacerse cargo” y planteó que la baja de imputabilidad también podría ayudar a intervenir sobre jóvenes en conflicto con la ley penal. En la misma línea, Isabel Yaconis afirmó que el Estado estuvo ausente frente a delitos cometidos por menores y reclamó mejoras en los institutos de minoridad.

El proyecto en debate establece en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, con penas de hasta 15 años. La iniciativa prevé que la privación de libertad sea el último recurso y prioriza medidas alternativas para infracciones menores.

La discusión retoma un debate iniciado en 2024, cuando el Poder Ejecutivo había impulsado una reforma similar que proponía fijar la edad en 13 años, aunque ese proyecto perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo.