El Gobierno nacional celebró la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina al proyecto de Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa fue aprobada con 149 votos afirmativos y 100 negativos.

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente de la República Argentina calificó la votación como un paso importante frente a una de las principales preocupaciones sociales vinculadas a la inseguridad y destacó el respaldo legislativo a la reforma impulsada por la administración de Javier Milei.

El comunidado oficial. (Foto Presidencia de la Nación)

Desde el Ejecutivo señalaron que durante décadas la dirigencia política evitó avanzar con modificaciones al régimen penal juvenil, pese a la presentación de numerosos proyectos de reforma. En ese sentido, sostuvieron que la nueva iniciativa busca actualizar la legislación vigente y establecer responsabilidades penales para menores de edad que cometan delitos.

El mensaje oficial también subrayó que el objetivo de la reforma no es perseguir a los jóvenes, sino reconocer una realidad social y fortalecer la respuesta del sistema judicial ante hechos delictivos protagonizados por adolescentes.

El proyecto deberá ahora ser debatido en el Senado de la Nación Argentina, donde se definirá si la reforma se convierte en ley y se implementa un nuevo régimen penal juvenil en la Argentina.