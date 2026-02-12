El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo que ordena restituir de manera provisoria la pensión de Néstor Kirchner a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Ejecutivo presentará en el corto plazo un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema revise la decisión judicial que suspendió la baja del beneficio dispuesta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La resolución fue dictada por la sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que hizo lugar a la apelación presentada por la exmandataria y ordenó restablecer de forma provisoria la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner. El fallo fue firmado por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque, mientras que la magistrada Nora Dorado no votó por encontrarse de licencia.

En su sentencia, el tribunal declaró admisible el recurso de Cristina Kirchner y dispuso suspender los efectos de la resolución 2024-1092 de la Anses en relación con la pensión derivada del fallecimiento del exjefe de Estado. La medida tiene carácter cautelar y rige de manera provisoria.

Los camaristas consideraron que la suspensión del beneficio previsional podía generar un perjuicio de difícil reparación y remarcaron el carácter alimentario de la prestación. También señalaron que la validez de la baja dispuesta por el organismo previsional deberá analizarse en profundidad al momento de resolver el fondo de la causa.

El Gobierno había dispuesto la baja de dos prestaciones que percibía la exmandataria: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber ejercido la Presidencia. La decisión se adoptó luego de la confirmación de la condena en la causa Vialidad en 2024. Según el organismo previsional, la medida se basó en presuntas incompatibilidades y en la situación judicial de la exfuncionaria.

Con la resolución de la Cámara, Cristina Kirchner volverá a cobrar de manera provisoria la pensión derivada del fallecimiento del expresidente, mientras que la jubilación como exjefa de Estado continúa suspendida. La restitución del beneficio regirá hasta que exista una sentencia definitiva en el expediente.

El recurso extraordinario federal anunciado por el Ejecutivo será presentado ante la propia Cámara como paso procesal previo a una eventual intervención de la Corte Suprema. Se trata de una vía excepcional que permite al máximo tribunal revisar sentencias ante posibles cuestiones de carácter constitucional o federal.

Si la Cámara concede el recurso, el expediente será elevado a la Corte para su análisis. En caso de rechazo, el Estado podrá presentar un recurso de queja ante el máximo tribunal, que definirá la admisibilidad y el alcance de la revisión del fallo. El escrito está siendo elaborado por los equipos legales de la Anses.