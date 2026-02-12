La Asociación Bancaria anunció una nueva actualización salarial correspondiente a enero de 2026 con un incremento del 2,9% sobre los haberes de diciembre. Con esta suba, el salario inicial del sector pasó a ubicarse en $2.125.068.

El sindicato informó además que el monto mínimo garantizado por el Día del Bancario/a quedó fijado en $1.894.425.

Según detalló el gremio, la mejora se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales. La actualización se enmarca en el mecanismo acordado con las cámaras empresarias para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

El mismo esquema continuará vigente durante febrero. En tanto, la negociación paritaria integral se retomará en la segunda quincena de marzo de 2026, cuando las partes revisarán nuevamente la evolución salarial en función del contexto económico.

Desde la conducción nacional del sindicato, encabezada por Sergio Palazzo, señalaron que el objetivo es mantener ajustes periódicos para evitar retrasos salariales en un escenario inflacionario aún elevado. El mecanismo replica la modalidad aplicada en los últimos años, con correcciones mensuales que acompañan el índice de precios hasta la reapertura formal de paritarias.

El nuevo incremento se conoció pocos días después de que se difundiera la inflación de enero, que fue del 2,9%, lo que consolida el esquema de actualización casi automática adoptado por el gremio.

El salario bancario continúa ubicándose entre los más altos del mercado laboral formal argentino, en parte por el nivel de sindicalización del sector y su capacidad de negociación colectiva. Sin embargo, el sindicato había advertido que el contexto económico obligaba a revisar con mayor frecuencia los acuerdos para evitar pérdida real de ingresos.

La próxima instancia clave será en marzo, cuando se definirá si se mantiene el esquema mensual o si se avanza hacia un acuerdo más amplio, de carácter trimestral o semestral.