Luego de más de una década de discusión sin avances, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina dio el primer paso para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometan delitos. La iniciativa obtuvo media sanción tras más de ocho horas de sesión y será enviada al Senado para su tratamiento.

El nuevo Régimen Penal Juvenil fue aprobado por 149 votos afirmativos, 100 negativos y sin abstenciones. La propuesta contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, bloques provinciales y espacios aliados del oficialismo, mientras que fue rechazada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros sectores opositores.

Así quedaron las votaciones para la baja de imputabilidad.

El proyecto busca reemplazar la legislación vigente desde 1980, establecida por la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad. Entre sus principales puntos, fija la edad de imputabilidad en 14 años y establece una pena máxima de 15 años para adolescentes que infrinjan la ley penal.

Además, la norma prevé medidas complementarias como programas educativos, laborales y recreativos, alternativas a la privación de la libertad y la prohibición de penas perpetuas. También contempla que los adolescentes detenidos no compartan espacios con reclusos adultos.

La iniciativa fue incorporada al temario de sesiones extraordinarias por el Gobierno nacional a fines de enero, en medio del debate público sobre delitos cometidos por menores. El texto también establece partidas presupuestarias para su implementación y habilita acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para adecuar los sistemas judiciales y de detención.

Durante el debate en el recinto se expresaron posiciones contrapuestas. Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado sostuvo que el nuevo régimen representa “un gran paso” y cuestionó la eficacia del sistema actual para prevenir delitos y acompañar a jóvenes en conflicto con la ley.

En cambio, sectores de la oposición cuestionaron la iniciativa. La diputada Victoria Tolosa Paz calificó el proyecto como un “mamarracho jurídico”, mientras que legisladores del Frente de Izquierda advirtieron sobre posibles efectos de criminalización de menores.

El texto también regula modalidades de cumplimiento de penas, como arresto domiciliario, institutos abiertos o centros especializados de detención, además de habilitar instancias de mediación penal y suspensión del proceso a prueba en determinados casos.

De ser aprobada por el Senado, la ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial. El Gobierno nacional buscará avanzar con su sanción antes del inicio del período ordinario de sesiones.

El tratamiento del Régimen Penal Juvenil se convirtió en uno de los principales debates legislativos del año, en un contexto de discusiones sobre seguridad, justicia penal y políticas públicas destinadas a adolescentes en conflicto con la ley.

Voces de represantantes locales

La discusión tuvo un fuerte componente local con las intervenciones de los diputados por San Juan. Nancy Picón defendió la Ley Penal Juvenil y afirmó que la Convención sobre los Derechos del Niño no establece una edad específica de imputabilidad, sino que exige que sea “razonable” y acorde a la capacidad del menor para comprender la criminalidad del acto. “Un chico de 14 años entiende perfectamente lo que hace”, expresó.

Por su parte, Jorge Chica expresó su rechazo al sostener que el régimen penal es mucho más que un número y que la baja de edad no ataca el problema de fondo. “La solución no es solamente bajar la edad de imputabilidad. El Gobierno parece convertir el malestar social por la inseguridad en una consigna política sin tratar el problema de fondo”, afirmó el legislador. Asimismo, enfatizó que el Estado debe invertir en educación, deporte y contención social, mencionando programas territoriales de su etapa en la Secretaría de Deportes sanjuanina.

¿Cómo votaron los sanjuaninos?

Los legisladores sanjuaninos que integran la Cámara de Diputados votaron en distintas direcciones: cuatro lo hicieron a favor y dos en contra. Entre quienes respaldaron el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei se ubicaron José Peluc y Abel Chiconi, de La Libertad Avanza, junto a Nancy Picón y Carlos Jaime, ambos del espacio Producción y Trabajo.

En tanto, los diputados justicialistas Jorge Chica y Cristian Andino se manifestaron en contra de la iniciativa.