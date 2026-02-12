El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina identificó a los principales sospechosos de haber protagonizado los violentos incidentes ocurridos este miércoles frente al Congreso de la Nación Argentina, en el marco de la media sanción de la reforma laboral en el Senado. Los disturbios dejaron autos incendiados, locales vandalizados y efectivos policiales heridos.

La ministra Alejandra Monteoliva difundió un video en el que mostró las carpetas con la información recopilada y aseguró que los datos ya fueron remitidos a la Justicia para solicitar las detenciones correspondientes. Según explicó, la identificación se realizó mediante el cruce de imágenes de cámaras de seguridad y registros de medios de comunicación.

Entre los señalados se encuentran Matías Enzo Roldán (27), oriundo de Tucumán; Denis Alejandro Figueredo (20), de Ciudad Evita; Federico Alberto Mazzagalli (42), domiciliado en Caballito; y Patricio Hernán Castellán (33), residente en Lomas de Zamora.

El operativo conjunto fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina. En total, 24 personas fueron detenidas en un primer momento.

De acuerdo con la información oficial, 16 continúan privadas de la libertad e imputadas por delitos de incendio —de vehículos y contenedores—, además de atentado y resistencia a la autoridad. La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá definir la situación procesal de los acusados.