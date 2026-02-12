Los inversores reaccionaron de manera positiva en la apertura de la jornada a la media sanción de la reforma laboral en el Senado, lo que llevó al riesgo país a perforar brevemente los 500 puntos básicos. Sin embargo, la mejora no se sostuvo y el indicador cerró en 514 unidades.

En paralelo, los bonos argentinos en dólares iniciaron la rueda con subas de hasta 0,8%, aunque luego recortaron esas ganancias. En contraste, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes caídas, con bajas de hasta 11% encabezadas por Globant, Banco Galicia y BBVA Argentina.

Publicidad

En el mercado local, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedió 5,5% en pesos y 5,8% medido en dólares.

El operador bursátil Gustavo Ber explicó que los ADR argentinos continúan condicionados por el contexto internacional. Según señaló, “los bonos en dólares responden con mayor independencia, por lo cual el riesgo país intenta quebrar los 500 puntos básicos”.

Publicidad

Además de la reforma laboral, el mercado procesó el resultado de la última licitación de deuda del Tesoro. El Gobierno logró renovar el 123,39% de los vencimientos por alrededor de $8 billones, con la colocación de $9,02 billones en 11 instrumentos y ofertas totales por $11,51 billones.

Para Juan Manuel Franco, el resultado de la colocación podría reducir la liquidez del sistema y reforzar el ajuste monetario, mientras el Banco Central de la República Argentina continúa emitiendo pesos mediante la compra de divisas en el mercado cambiario.

Publicidad

En ese contexto, los inversores también siguen de cerca la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuya misión técnica (encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi) finalizó esta semana. De aprobarse la evaluación, el organismo podría habilitar un desembolso cercano a US$1000 millones.

En el mercado cambiario, el dólar oficial bajó $5 y cerró a $1415 en el Banco de la Nación Argentina. Entre los financieros, el dólar MEP cayó 1% hasta $1417,81, mientras que el contado con liquidación subió 0,4% y se negoció a $1481,01.