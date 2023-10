En el cierre de este segundo debate presidencial y el último antes de la elecciones generales del 22 de octubre, los candidatos tuvieron su último minuto para convencer al electorado que observaba los cruces por la televisión.

Myriam Bregman comentó: “Tenemos que dar un mensaje contundente. No somos ni sometidos ni cómplices este 22 de octubre hay cinco fórmulas presidenciales y te pedimos que elija según tus convicciones según tus valores. Que no te resignes además sabes la importancia de tener diputados y diputadas de izquierda en el congreso que no se van a vender, no se van a dar vuelta, no vamos a salir de esta con salvadores individuales. Esta lucha necesita que te involucres: a trabajadores, mujeres, jóvenes les pido eso porque necesitamos enfrentar lo que viene a defender nuestros derechos e ir por más. Así que esta campaña tomala en tus manos. Vos sabés que hacemos todo a pulmón. Difundamosla por todo el país llevémosla a cada lugar y te propongo algo levantar izquierda levantemos la izquierda. Muchas gracias”.

Javier Milei dijo: “A la luz de los contenidos expresados en el debate siento que la casta política que hay presente nos está tomando el pelo este debate. Como en la anterior, termina siendo una pantomima irritante. Los políticos que hace 40 años se enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien, se citan para explicar por televisión abierta cómo van a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado. Debería darles vergüenza, sin embargo ninguno les pidió perdón, ninguno resignó un privilegio, ninguno trató de terminar con el modelo de la casta, ninguno dio un paso al costado a pesar de su estrepitoso fracaso y claro no lo van a hacer porque están atornillados a los carguitos. Por eso no puede ser la solución al problema porque son el problema. Por ende le pido a todos los argentinos de bien, que están mirando el debate y que se pregunten ustedes, ¿creen que una argentina distinta es posible con los mismos de siempre?”.

Patricia Bullrich cerró: “Yo soy una luchadora luché toda mi vida contra los poderosos corruptos que se creen dueños de todo. Contra los que arruinaron este país hermoso. Contra los que usan del poder que tienen y te aseguro a estos tipos no los derrotas con discursos lindos los derrotas siendo más fuerte que ellos, yo los enfrenté siempre y como presidenta los voy a seguir enfrentando para que vos tengas el país que te merecés. Para que tu hijo no se vaya del país, para que pueda vivir y trabajar en paz. Para que los corruptos no te sigan robando. Para que los chicos tengan 190 días de clases ni uno menos. El 22 de octubre el poder cambia y lo tenés vos en tus manos, usalo para decirle no al kirchnerismo y para decirle sí a un cambio de verdad: el cambio de Juntos con el Cambio”.

Juan Schiaretti expuso: “compatriotas, como le dije la semana pasada no está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kirchnerismo y Macri, cuyos candidatos hoy son Sergio Massa y Patricia Bulrrich. Eso es lo que nos llevó al fracaso. Creo además de que hay otras propuestas que no se aplicaron en ningún lado del mundo y que significa un viaje a lo desconocido y no mostrar experiencia de gestión en ningún lado. Por mi parte, además de mostrar mi gestión al frente de mi provincia que la hizo progresar y por eso nos siguen apoyando con su voto los cordobeses, defendía el interior porque soy el único candidato del interior profundo de la patria. Defendía el interior frente al centralismo del AMBA y les pido que me acompañen con su voto para hacer un país normal y federal”.

El último en exponer fue Sergio Massa y cerró diciendo: “probablemente este minuto sea uno de los más importantes de mi vida. Quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que elegir los próximos cuatro años. ¿Volver atrás? ¿Dar un salto al vacío? ¿O apostar a un modelo de producción y desarrollo? Quiero hablarte a vos que sos mamá y protegerte de esos que promueven la libre venta de armas. Quiero hablarte a vos que sos científico y docente y que crees en nuestros investigadores y la educación pública. Quiero hablarle a nuestras PyMes, a nuestros trabajadores y decirles que vamos a pelear por la distribución del ingreso. Argentina está saliendo de una crisis, tal vez la peor de los últimos 20 y lo peor ya pasó el 22 de octubre. Vos tenés un minuto importante porque seguramente vas a decidir por los próximos cuatro años. Te pido que vayas sin bronca y odio, te pido que vayas a buscar la bandera Argentina al cuarto oscuro.

Este será la última exposición donde se enfrentaron cara a cara los candidatos. La próxima podría suceder en caso de un balotage. Este será de en la Facultad de Derecho de la UBA el 12 de noviembre.