A través de un documento oficial, quedó expuesto el Ministerio de Defensa por la firma de un contrato con una empresa privada con el fin de redefinir el sistema de prestaciones de la obra social del personal de las Fuerzas Armadas.

La administración de IOSFA, a cargo de Ariel Guzmán, ha reconocido que hay fallas estructurales en cobertura, costos y falta de planificación.

Con estos argumentos, IOSFA abrió una licitación privada para contratar un servicio de consultoría destinado a rediseñar su esquema de prestaciones médicas. Documentos confirman que IOSFA tenía 25 mil millones de superávit cuando Luis Petri llegó a Defensa.

La información suministrada por una fuente interna al portal La Política Online, indicó que el servicio de consultoría, le costará al ministerio unos 86 mil millones de pesos cuando la IOSFA, ya cuenta con un Programa Médico Obligatorio (PMO) que estaba aprobado previamente y con más cobertura de prestaciones que se pretende modificar ahora.

El pliego oficial habla del programa vigente es "genérico, ambiguo y poco específico", y que no ha sido actualizado de manera adecuada desde la creación de la obra social hace más de una década. Por eso, se plantea la necesidad de recurrir a un equipo externo especializado, ante la falta de capacidades técnicas internas para llevar adelante la tarea.

El contrato prevé un plazo de 90 días para la entrega del producto final, con acceso del consultor a distintas áreas internas del organismo. También se establecen estrictas cláusulas de confidencialidad y se deja en claro que toda la propiedad intelectual del trabajo será del IOSFA.

El documento dice que "el proceso de selección priorizará la experiencia técnica de los oferentes, especialmente en el diseño de sistemas de salud, análisis de costos y desarrollo de marcos normativos para obras sociales o empresas de medicina prepaga".

El equipo, afirma, "deberá incluir perfiles interdisciplinarios, como médicos sanitaristas, economistas, abogados especializados y farmacéuticos".

El programa no tiene razón de ser. En vez de pagarle a los prestadores y levantar deudas, ponen los recursos en esto. También contrataron a un gerente que viene de OSDE como gerente general que va a cobrar 10 millones de pesos

El pliego también abre interrogantes. La necesidad de contratar externamente una tarea considerada estratégica expone limitaciones estructurales dentro del organismo. A su vez, la revisión de coberturas y la eventual introducción de esquemas diferenciados podrían generar tensiones entre los afiliados, en un contexto donde el acceso a la salud ya es un tema sensible.

En efecto, plantea que "la licitación no solo busca actualizar una herramienta técnica, sino que pone en evidencia un proceso más profundo: la redefinición del modelo de prestaciones del IOSFA, en equilibrio entre sostenibilidad financiera y garantía de cobertura para sus beneficiarios".

Sin embargo, este militar sostiene que "el programa no tiene razón de ser. En vez de pagarle a los prestadores y levantar deudas, ponen los recursos en esto. También contrataron a un gerente que viene de OSDE como gerente general que va a cobrar 10 millones de pesos", concluye.