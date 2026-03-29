Cerca de 7 millones de estadounidenses salieron a las calles en más de 3 mil ciudades para marchar contra el gobierno de Donald Trump y la guerra en Medio Oriente. Las protestas fueron organizadas por el movimiento “No Kings” (“Sin Reyes”) y se trata de la tercera movilización masiva en menos de un año desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El epicentro simbólico de la jornada fue Minnesota, donde las ciudades de Minneapolis y St. Paul volvieron a convertirse en el foco de las movilizaciones tras la muerte de dos ciudadanos a manos del ICE, Renee Good y Alex Pretti, durante los violentos operativos federales contra los inmigrantes.

Una de las presencias estelares de las protestas en Minneapolis fue Bruce Spreengten que brindó un show junto con otros iconos culturales como la cantante folk y activista Joan Baez, la actriz y activista Jane Fonda y la cantante Maggie Rogers.

Sin embargo, las protestas no se limitaron al estado del centro-norte del territorio estadounidense, sino que se desarrollaron en ciudades y pueblos desde Nueva York hasta Alaska, pasando por Washington, donde las calles se llenaron de manifestantes que portaban carteles con críticas a las políticas económicas del gobierno.

En Nueva York, por ejemplo, el reconocido actor Robert De Niro encabezó una de las columnas y luego dio un discurso en el que acusó al Congreso de ser cómplices de "las actitudes matonas de Trump".

“Es hora de decir No a los reyes. Es hora de decir no a Donald Trump. Ya basta. No podemos permitir que un líder corrupto se enriquezca junto a sus amigos de Epstein. Hay que detener a Trump. No puede hacer todas las barbaridades que ha estado haciendo sin la complicidad del Congreso y los matones de su administración”, dijo el famoso actor de Hollywood.

Caída monumental de popularidad

Donald Trump atraviesa una crisis de imagen profunda en donde la aprobación se ubica por debajo de los 40 puntos, la cifra más baja de sus dos mandatos como presidente de Estados Unidos.

Según la más reciente encuesta hecha por el diario The Economist, junto a la firma YouGov, la Administración republicana para marzo tiene un 38% de aprobación, 56% de desaprobación y un 6% de personas que no están seguras.

Mientras que la imagen negativa se dispara al 62% de rechazo a su figura y a su gestión de gobierno. La caída del apoyo esta motorizada por dos factores internos como son la suba del desempleo y la inflación y por la decisión de Trump de meterse en la guerra con Irán en Medio Oriente.

El escenario es preocupante para los republicanos porque lleva 8 derrotas consecutivas en elecciones especiales donde Trump ganó con comodidad en 2024 y hay serias chances que los Demócratas ganen las elecciones de medio término para quedarse con la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Si esto ocurre, el magnate quedará a tiro de un “impeachment”.

Las marchas de ‘No Kings' se iniciaron en algunas de las grandes ciudades del país en junio de 2025, el mismo día que el presidente Trump lideró un mitin militar por los 250 años de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Washington.

Luego en octubre, se llevó a cabo otra jornada de manifestaciones, en la que participaron alrededor de 7 millones de personas en más de 2.700 eventos.

En Londres y otras capitales europeas también marcharon millones de ciudadanos.

También en Europa

Las protestas contra el Gobierno de Trump se extendieron por Europa, con masivas presencias en Italia, Francia, Alemania y España salieron a las calles con pancartas con leyendas como "No kings, no war" ("No a los reyes, no a la guerra") y dibujos con coronas doradas canceladas y símbolos de paz. En París incluso se vio a una persona disfrazada de la icónica Estatua de la Libertad de Nueva York con un letrero que decía: "No a los reyes desde 1776".

En los países donde los gobiernos son aliados de Trump, como en Italia con Meloni o tienen liderazgos de extrema derecha como Nigel Farage en Reino Unido, los manifestantes también hicieron sentir su bronca y repudio.

Este es un factor nuevo que crece a medida que la imagen de Trump se deteriore y se extiende como una mancha venenosa que afecta electoralmente a las fuerzas que se identifican con el líder republicano.

Pasó en Francia con las elecciones municipales donde hubo importantes victorias de los socialistas, con la derrota de Meloni en el referéndum constitucional y todo indica que será la suerte de Viktor Orban en las elecciones de la semana que viene en Hungría.

Las protestas en Europa coinciden con la pésima relación que Washington está teniendo con la OTAN porque se opuso a involucrarse en la guerra escoltando a los buques petroleros estadounidenses en el Estrecho de Ormuz.