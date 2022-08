¡Demoledor! Así se escuchó el nocaut de Leon Edwards a Kamaru Usman en el UFC 278

El sábado por la noche, Leon Edwards se consagró como el nuevo campeón de los Peso Welter. El peleador británico noqueó a Kamaru Usman, luchador nigeriano que quedó a un paso de meterse en la historia más grande de las MMA. En la estelar del UFC 278, cuando transcurría el último de los cinco rounds, "Rocky" durmió al africano con una patada a la cabeza, sorprendiendo al mundo entero por eso.

En la conferencia de prensa posterior al UFC 278, Edwards dijo: “Al comenzar, sabía que iba a ser una pelea difícil. Lo dije toda la semana. Pero creo que fui el mejor hombre, pero a pesar de que fue una de mis peores actuaciones, es lo que es, obtuve un final limpio. Mi cuerpo simplemente no estaba reaccionando de la forma en que debía reaccionar. No sé si fue la altitud o no, pero cuando estaba detrás del escenario viendo pelear a los otros muchachos en la televisión, todos se estaban cansando y sin energía".

"Yo estaba como, '¿Por qué todos se están cansando?' Cuando salí después de la primera ronda lo sentí. Mi cuerpo simplemente no estaba reaccionando. No era un problema cardiovascular, era como si mi cuerpo no reaccionara. Pero me mantuve concentrado, mis entrenadores me alentaron y me recordaron: 'Todavía estás en la pelea, eres el mejor y lucha hasta el final'. Esa combinación que estaba practicando con mis entrenadores, esa patada cruzada izquierda, y aterrizó perfectamente”, aportó Leon.

Leon Edwards estremeció al mundo

A su vez, el británico resolvió: “Sabía que, al comenzar, lo más probable era que íbamos a tener una revancha en el futuro. Ya sea en el próximo o en el futuro, vamos a tener una revancha. Ha sido un campeón durante mucho tiempo, dicen que es el mejor libra por libra de toda la semana. Estaba diciendo que él era el mejor libra por libra. Se lo creyó, y como dije en el octágono, el cinturón no es de nadie".

"No es mío ni de nadie. Ningún hombre está destinado a sostener el cinturón por tanto tiempo, y lo dije toda la semana que sentí que este era mi momento. Así es como estaba destinado a jugar. Todo el despido, todo el COVID, así es como se suponía que debía desarrollarse”, sentenció el nuevo campeón de los Peso Welter de UFC. Sin dudas, lo que consiguió Leon Edwards este fin de semana fue noticia mundial.