La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada este martes por el delito de abuso de autoridad luego de haber solicitado el allanamiento a medios de comunicación y domicilios de periodistas. La presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien consideró que el accionar de la funcionaria tuvo como único fin “amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa”.

La denuncia se originó tras la presentación que Bullrich hizo en nombre del Gobierno por el supuesto espionaje ilegal a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. En ese expediente, el Ministerio de Seguridad pidió medidas que Dalbón calificó como “manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.

Publicidad

Entre las disposiciones solicitadas por Bullrich, se incluyeron el allanamiento a los estudios de Carnaval Stream y a los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros. Además, la ministra pidió una medida cautelar inédita: la prohibición de difusión, reproducción o circulación de audios y material periodístico obtenido en el marco de la causa, bajo apercibimiento legal.

Según Dalbón, este planteo “constituye de manera palmaria un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”. En su denuncia, el abogado sostuvo que no solo se apunta contra periodistas concretos, sino que se intenta restringir a la totalidad de los medios y plataformas digitales, configurando “una forma de censura indirecta y masiva”.

Publicidad

“El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”, señaló Dalbón.

En ese sentido, el letrado encuadró la conducta de Bullrich en abuso de autoridad, al sostener que la funcionaria incurrió en una extralimitación funcional al solicitar “el secuestro de equipos de trabajo y la prohibición de difusión de información periodística, órdenes que resultan manifiestamente contrarias a la Constitución”. Finalmente, pidió que la ministra sea citada a prestar declaración indagatoria.