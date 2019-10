Denuncian que hackers financiados por Rusia atacaron a organizaciones antidoping

Las redes informáticas de al menos 16 organizaciones deportivas y de antidoping fueron atacadas por un grupo de hackers rusos, advirtió Microsoft, en un episodio ocurrido pocos días antes de que la Agencia Mundial de Antidoping (WADA) anunciara que Rusia podría sufrir nuevos castigos por inconsistencias con sus tests de drogas.



Según informó la gigante tecnológica, que brinda protección contra ciberataques a algunas de las agencias, los ataques comenzaron el 16 de septiembre, pocos días antes de que la WADA anunciara que Rusia podría enfrentar un castigo adicional por inconsistencias en sus datos sobre doping.



De hecho, el 23 de septiembre la WADA le dio a Rusia un plazo de tres semanas para explicar cómo se eliminaron varias pruebas positivas de doping de una base de datos que le había enviado previamente.



Medios internacionales señalaron hoy que un nuevo castigo castigo sobre el asunto podría incluir la prohibición de Rusia de participar de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio -como ocurrió en las olimpíadas invernales de Corea del Sur en 2018- e incluso extenderse a competencias como la Copa Mundial de Fútbol y los campeonatos mundiales de atletismo.



Microsoft confirmó que algunos de los ataques tuvieron éxito, aunque no identificó a las organizaciones afectadas, y apuntó contra el grupo de hackers conocido como Fancy Bear.



Este grupo, también conocido como APT28 (entre otros alias), está sospechado por las agencias de inteligencia de recibir apoyo del Estado ruso y se lo sindica como el responsable del ataque contra el Comité Nacional del Partido Demócrata de EEUU en 2016, por el que Washington acusó formalmente a siete agentes de la inteligencia rusa.



Según el sitio especializado The Hacker News, APT28 existe desde 2007 y está vinculado a la agencia de inteligencia militar rusa GRU; entre otros ciberepisodios de alto perfil que se le atribuyen destacan el ataque internacional con el ransomware NotPetya, en 2017, una serie de apagones energéticos en Ucrania y hackeos al Pentágono.



El director de la agencia antidoping de Rusia, Yury Ganus, afirmó en declaraciones a The New York Times que no había sido informado sobre los ciberataques.



Según el diario, a principio de mes Ganus había dicho que sospechaba que Moscú vigilaban sus llamadas y mensajes telefónicos desde que denunció que se habían realizado miles de cambios en una base de datos de atletas para ocultar las pruebas de drogas fallidas.