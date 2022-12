El Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan denunció que existen más profesionales “truchos” que legales. Afirman que actualmente son 176 los profesionales que están inscriptos en los registros de la institución y estiman que por fuera del marco legal están trabajando 270. Esto generó que pidieran ayuda al municipio de la Capital y en conjunto comenzarán a clausurar aquellos que no estén matriculados.

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Pablo Domínguez, contó que “la ley dice que toda inmobiliaria debe tener un profesional matriculado del colegio y esto lamentablemente hoy no está generalizado en el mercado local. Por eso es que estamos haciendo un relevamiento para conocer el panorama y poder señalarlo a la ciudadanía”.

Domínguez afirmó que “aquellos que operan con profesionales matriculados cuentan con el respaldo del colegio y de este modo se asegura que todos los pasos que toma el profesional y los honorarios, están dentro de lo que marca la ley y también con el respaldo del mismo”. El referente del sector agregó que “uno se arriesga a ser estafado por no una persona no matriculada y no tiene a quién reclamarle”.

Por último, el titular de la institución de los inmobiliarios afirmó que “estamos abriendo las puertas de la institución para que los que quieran puedan matricularse como corredor y queda legalmente habilitado para operar en la provincia”.

Hasta el momento, el único municipio que mostró voluntad para comenzar a regularizar el mercado fue Capital. Puntualmente, luego que en 2015 se aprobara la ordenanza 1.169, la actual gestión acordó que la hará valer y por eso es que una inmobiliaria debe contar con la oblea habilitante que otorga el colegio, que está autorizado por ley a conceder la matrícula de funcionamiento. Y que, en el caso de no cumplir con estos requisitos, no podrá seguir funcionando.

Es decir, que el procedimiento incluirá primero una intimación para aquellas inmobiliarias que están actuando al margen de la ley y el castigo mayor será la clausura.