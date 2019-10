Denuncian una "brutal" golpiza a militantes del Frente de Todos en San Isidro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dos militantes del Frente de Todos del distrito bonaerense de San Isidro fueron atacados hoy por un grupo de personas mientras realizaban actividades de campaña, por lo cual uno de ellos terminó en el hospital con nueve puntos de sutura en la cabeza, tras ser agredido a piedrazos, hecho que ya fue denunciado ante la Justicia, informaron a Télam voceros del espacio. Los dos militantes fueron atacados mientras realizaban actividades para el candidato del espacio a intendente de San Isidro, Federico Gelay, quien dijo estar "conmocionado" por el suceso, que ya fue denunciado en la Comisaría 9° de La Horqueta, y que recayó en la Fiscalía de Boulogne, de acuerdo a un comunicado del Frente de Todos de San Isidro. Según explicitaron los militantes en la denuncia, fueron diez los agresores que se encontraban con armas blancas y piedras con la única intención de agredir a los militantes. Uno de ellos debió ser derivado al hospital tras ser agredido a piedrazos en la cabeza, razón por la cual le debieron aplicar nueve puntos de sutura. Gelay sostuvo que él recibe "amenazas desde las PASO", pero que no les dio "entidad pensando en preservar el desarrollo político y electoral de la mejor manera". "Ahora me encuentro con este hecho lamentable que responde al manejo oscuro de la política que tiene vínculos con barrabravas funcionales a esto y que no quieren que se les terminen sus privilegios”, expresó Gelay. "Esta forma de intimidar o atacar nos fortalece: ahora vamos a acompañar a Matias en triste momento y continuar con la campaña para renovar San Isidro", sostuvo el candidato.