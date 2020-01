Denunció un robo en su cooperativa pero al parecer sabía que era un familiar

Una mujer que denunció un robo en su casa donde funciona una cooperativa de trabajo, no habría contado toda la verdad a los uniformados de Comisaría 17ª de Chimbas, y tras tomar intervención la Brigada de investigaciones Norte se descubrió la verdad de lo ocurrido, el robo no fue en fecha que la presunta damnificada indicó y los ladrones no serían tan desconocidos como ella dijo.

Según consta en la denuncia policía, es que aparentemente desconocidos ingresaron en su ausencia para robar, por ello personal de la Brigada de Investigaciones Norte dependiente de la Unidad Regional Noroeste a cargo del comisario inspector Erick Zeballos, iniciaron la investigación.

MIRÁ TAMBIÉN Por falta de acuerdo habrá nueva audiencia por las lesiones de una mujer a su expareja

La denuncia fue por parte de los representantes de la Cooperativa Textil de nombre Las Rosas ubicada en la Mza. A del Lote Hogar N° 1. Indicaron que en fecha 26 de enero en horas de la noche durante la ausencia de los moradores del lugar, personas desconocidas habrían violentado una de las puertas de ingreso y así sustrajeron dos máquinas de coser eléctricas que fueron otorgados a dicha Cooperativa Textil por parte del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia.

Los efectivos de la Brigada Norte, realizaron una serie de investigaciones y se logró establecer el hecho no fue verdaderamente perpetrado por personas ajenas a la Cooperativa, sino que fue llevado a cabo por un familiar de la responsable legal de la misma.

MIRÁ TAMBIÉN Decapitaron a su padre y se sacaron una selfie con la cabeza

Este sospechoso ya se encuentra debidamente identificado, y tampoco el hecho habría ocurrido en fecha 26 del corriente mes, sino que habría ocurrido aproximadamente una semana antes. Con todo ese tiempo el autor del hecho habría vendido las dos máquinas de coser sustraídas y con el dinero obtenido habría comprado pasajes para viajar al sur del país en busca de trabajo.

No obstante a ello la pesquisa se encaminó a buscar las máquinas de coser y se pudo establecer el punto de venta de una de las máquinas.

Fue entonces que munidos con mandato judicial expedido por el doctor Benito Ortíz, titular del Primer Juzgado de Instrucción, procedieron a llevar a cabo un allanamiento en una vivienda en la villa Sarmiento del departamento Chimbas, y allí lograron incautar una de las máquinas de coser, la cual fue puesta a disposición del juzgado interviniente.

La justicia continúa con la investigación para tratar de dar con el presunto ladrón y una vez detenido determinar cuál es que grado de responsabilidad de la dueña de casa en cuanto a su participación o colaboración en el robo que afectó a sus compañeras de cooperativa.