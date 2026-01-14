Un incidente ambiental ocurrido este lunes en Villa Calingasta tuvo consecuencias directas para una empresa proveedora de servicios a la minería. Luego de la difusión de un video en redes sociales que mostraba el vertido de efluentes cloacales en una zona urbana, el proyecto Los Azules resolvió poner fin a su relación contractual con FRAM SRL, esto en línea con su política de “tolerancia cero” frente a prácticas incompatibles con sus estándares ambientales y sociales.

El hecho generó preocupación entre vecinos de la localidad y volvió a poner en foco el rol de las empresas de servicios vinculadas a la actividad minera y la importancia de la licencia social en los departamentos cordilleranos.

Las imágenes que se viralizaron mostraron cómo un vehículo descarga líquidos cloacales mientras un vecino relata, en apenas 25 segundos, su preocupación por el impacto ambiental de la situación. El episodio ocurrió en un predio de Villa Calingasta y rápidamente motivó repercusiones tanto en la comunidad como en el sector minero.

FRAM SRL, empresa con asiento en el departamento Chimbas dedicada al alquiler, instalación, mantenimiento y limpieza de sanitarios ecológicos, salió a dar explicaciones públicas a través de un comunicado oficial.

La explicación de FRAM y el saneamiento del suelo

Según detalló la firma, una camioneta de su equipo regresaba de prestar servicios en la zona de Puentes para la firma Zlato, luego de haber realizado “la descarga total y reglamentaria de residuos en los tanques autorizados”. Posteriormente, el vehículo se trasladó al predio que la empresa posee en Villa Calingasta para realizar tareas de limpieza técnica y puesta a punto.

“Durante el mantenimiento, se detectó una obstrucción en la manguera de succión. Al liberarla, se produjo el vertido accidental del líquido remanente en el conducto y del agua de la bandeja de contención”, explicó FRAM. En ese sentido, aclararon que “bajo ningún concepto se realizó un vaciado del tanque en el predio”, sino que se trató de “un incidente técnico durante la limpieza del equipo”.

La empresa asumió la responsabilidad del hecho y confirmó que inició de manera inmediata tareas de remediación y saneamiento del suelo afectado.

“Nuestra prioridad es el bienestar de los vecinos”

Franco Lázaro, responsable de FRAM Servicios SRL, aseguró que la prioridad de la firma es el respeto por la comunidad. “Nuestra prioridad es el bienestar de los vecinos y el respeto por la licencia social que las empresas mineras y la comunidad nos confían”, expresó.

Además, remarcó: “Queremos explicar lo que sucedió y hacernos cargo de la remediación. Entendemos la preocupación de los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado ambiental, con la comunidad de Calingasta y con nuestros colaboradores”.

La decisión de Los Azules: fin del vínculo contractual

Más allá de las explicaciones y de las tareas de saneamiento, el episodio tuvo un impacto directo en el vínculo comercial. Desde el Área de Comunicaciones de McEwen Cooper Los Azules emitieron un comunicado en el que dejaron en claro su postura.

“El Proyecto Los Azules tomó conocimiento de un hecho vinculado a presuntas prácticas que no se ajustan a los estándares ambientales y sociales aplicables, atribuibles a una empresa prestadora de servicios”, señalaron. De inmediato, personal del proyecto se constituyó en el lugar para dialogar con vecinos y recabar información.

Si bien la investigación preliminar no arrojó evidencia concluyente que vincule el hecho con servicios prestados directamente al proyecto, Los Azules resolvió notificar a FRAM la terminación inmediata de la relación contractual, reafirmando su política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda poner en riesgo sus compromisos ambientales, sociales y comunitarios.