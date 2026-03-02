El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló este lunes que espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026 se ubique por debajo del 2,9% mensual observado en enero, desafiando las proyecciones de las principales consultoras privadas.

Caputo, en una entrevista televisiva, afirmó que la inflación “seguro va a dar más baja que enero, menos de 2,9%”. Además, sostuvo que la tendencia de precios continuará moderándose en los próximos meses, anticipando una baja significativa hacia el segundo semestre.

Esta visión oficial contrasta con los relevamientos de consultoras privadas que estiman que la inflación de febrero rondaría entre el 2,8% y el 3%, un nivel similar o apenas inferior al de enero.

Según estas proyecciones privadas, algunas firmas como Analytica proyectan un aumento del 2,8%, C&T un 2,9% y EcoGo hasta el 3%, con presión de rubros como alimentos y tarifas que continúan impactando en la suba general de precios.

El dato oficial del IPC para febrero será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en los próximos días, lo que permitirá comparar las expectativas oficiales con las estimaciones privadas y la evolución real de los precios en el segundo mes del año.

La anticipación de un índice menor por parte del ministro marca un contraste en la lectura de la dinámica inflacionaria, en medio de un contexto donde la inflación acumulada y las expectativas de precios siguen siendo un tema central en la agenda económica nacional.