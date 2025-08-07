La Brigada de Investigaciones Sur, en un operativo junto con otras fuerzas policiales, desarticuló una banda delictiva que operaba en la zona sur de la provincia, especializada en robos a “casas de fin de semana”. Tras arduas tareas de investigación, la Policía de San Juan identificó a los delincuentes y, con orden judicial, realizó siete allanamientos simultáneos que resultaron en el secuestro de numerosos objetos de dudosa procedencia.

La mayoría de los elementos secuestrados serían de casas de fin de semana.

El operativo se llevó a cabo en los barrios Cruce de Los Andes, Lote Hogar 27, Carpintería, Villa Fleury y Villa Nacusi. En el mismo intervinieron la Brigada de Investigaciones, la Guardia de Infantería y el grupo motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales, bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad.

Publicidad

Quienes tenían en su poder los efectos de dudosa procedencia, no pudieron justificar su propiedad.

Los allanamientos permitieron el secuestro de una gran cantidad de elementos, entre los que se encontraban: dos teléfonos celulares, pavas eléctricas, un televisor de 42 pulgadas, un equipo de música marca Sony, accesorios de baño (lavamanos, inodoros, griferías), una tela media-sombra, cuatro rollos de membrana asfáltica, un rollo de cable, dos reflectores, una garrafa de gas de 5kg, vajilla, sets materos, un ventilador, un parlante grande, una jarra de acero inoxidable, un horno eléctrico, dos termotanques y dos unidades exteriores de aire acondicionado.

Fueron secuestrados tres teléfonos celulares que serán peritados para conocer su procedencia y propiedad.

Todos los elementos recuperados quedaron a disposición de las autoridades judiciales en la dependencia policial ubicada en el primer piso de la Comisaría 6° ubicada en villa Krause, donde se espera que los propietarios de los mismos los reconozcan. La desarticulación de esta banda representa un importante golpe al delito rural en la provincia, que afectó la tranquilidad de los vecinos y propietarios de casas de fin de semana en la zona sur.

Publicidad

Las autoridades instaron a los damnificados a acercarse a la dependencia para realizar el reconocimiento de los elementos secuestrados y así poder recuperarlos.