Desbaratan banda vinculada con la causa por narcotráfico en Itatí e incautan bienes por $ 8 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Seis hombres fueron detenidos acusados de integrar una banda dedicada al tráfico y venta de marihuana desde Paraguay que estaba liderada por Luis "El Gordo" Saucedo, uno de los principales apresados en el marco de la causa por narcotráfico en la localidad correntina de Itatí conocida como "Operativo Sapucay", informaron fuentes de Prefectura Naval. Las detenciones se concretaron tras una serie de allanamientos en las provincias de Chaco y Corrientes en los cuales se secuestró dinero en efectivo y bienes valuados en casi 8 millones de pesos. Según las fuentes, los procedimientos fueron llevados a cabo tras una investigación que comenzó hace más de un año, antes de que el sindicado cabecilla de la banda, "El Gordo" Saucedo, fuera detenido por Interpol en Paraguay en el marco de la investigación por el Operativo Sapucay, por el cual fueron condenados a penas menores el intendente de Itatí, Natividad Terán, y otros funcionarios y miembros de fuerzas de seguridad. Según los voceros, en ese momento la Prefectura (PNA) detectó una operación en la que los miembros de la banda ingresaron 232 kilos de marihuana a la Argentina a bordo de embarcaciones dotadas con motores de gran potencia, a partir de la cual se realizaron otros operativos que permitieron decomisar toda la sustancia, aunque no detener a los traficantes. A raíz de ese procedimiento y de la identificación de los domicilios en los que vivían los ahora detenidos, el Juzgado Federal de Primera Instancia 2 de Corrientes, a cargo de Juan Carlos Vallejos, ordenó en las últimas horas el despliegue de 18 allanamientos en distintas localidades de la provincia y en Chaco. Con esas órdenes se montó un megaoperativo en el que los prefectos detuvieron a sus seis integrantes y, en total, se les incautó un monto de un millón de pesos, parte del cual era en billetes en dólares. Además, se secuestraron doce vehículos, entre ellos un camión con acoplado, camionetas, motos y autos, una embarcación, celulares y productos informáticos, valuados en total en cerca de ocho millones de pesos, junto a otros documentos de interés para la investigación, agregaron las fuentes. Los detenidos y los elementos decomisados fueron puestos a disposición del juez Vallejos, quien dispuso las diligencias correspondientes para avanzar con la causa. Luego de una investigación que comenzó en 2014, el "Operativo Sapucay" se realizó en 2017 por orden del juez de la causa, Sergio Torres, quien buscaba saber cómo se abastecían las bandas de narcomenudeo porteñas y desde allí llegó a Itatí. Por lo tanto, tras el procedimiento, quedaron identificadas tres organizaciones que trasladaban toneladas de marihuana desde allí a siete provincias del país y a la Capital Federal. Como resultado fueron detenidos el ex intendente de Itatí Natividad Terán, y su ex vice, Fabio Aquino, que acordaron el pasado 16 de septiembre en un juicio abreviado una condena de 3 años y 3 años y 8 meses de prisión, respectivamente, por ser miembros de una asociación ilícita que traficaba marihuana desde Paraguay. El juicio había comenzado el 28 de agosto último con un total de 36 personas acusadas, aunque solo once continúan siendo juzgados, ya que los 25 imputados restantes acordaron penas en juicios abreviados.