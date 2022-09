Los alumnos de 4º año del Colegio Nacional en la mañana de este martes llevaron adelante una protesta dentro de la institución para reclamar por las mejoras en las instalaciones en las que pasan más de 4 horas diarias. Desde hace una semana, el servicio de agua potable está interrumpido en todo el predio. Aseguraron que, por parte de los directivos, les hicieron saber que ya hicieron los reclamos tanto a OSSE como al Ministerio de Educación, pero continúan sin una solución.

"Este lunes una chica de otro curso se descompuso cuando estábamos en clases y no se la pudo asistir como correspondía por la falta de agua. Entrar a los baños es inhumano. Algunos de ellos están clausurados y otros rotos. La limpieza no existe, no podemos continuar cursando de esta manera, es un foco de infección para todos", dijo Rocío Orrego, alumna de la institución, a DIARIO HUARPE.

En la mañana de este martes, los jóvenes se concentraron en uno de los patios del colegio, para llevar adelante su reclamo de manera pacífica. "La rectora se acercó a nosotros y nos dijo que todo lo que estábamos pidiendo, ella ya había iniciado un reclamo al ministerio y a OSSE peor que nadie aún le daba respuestas. Por medio de un papá, de un alumno de 6º año, se hicieron las averiguaciones, y dicen que no hay ningún reclamo presentado, ya no sabemos qué pensar", contó Rocío.

Sumado a los inconvenientes que genera la falta de agua potable en el lugar, la joven dijo que las instalaciones, están en pésimas condiciones. "Desde hace muchísimo tiempo tenemos el problema de la falta de bancos y sillas. Algunas aulas no tienen puertas ni ventanas. En las épocas de frío, nos congelábamos".

Dentro del colegio, los alumnos no cuentan con la posibilidad de tener un kiosco donde comprar. "Después de la pandemia lo cerraron y nunca más lo volvieron a abrir. Es una casilla de manera toda vieja y deteriorada. La rectora dijo que lo iba a tirar abajo para tener uno nuevo, peor nunca sucedió. Tenemos que salir del colegio a un kiosco que está en frente. Ni la posibilidad de hacernos una taza de té tenemos, porque nos niegan el agua caliente", mencionó la joven.

Para este miércoles, al horario de entradas, los alumnos y en esta oportunidad, junto a los padres, llevarán adelante un nuevo reclamo. "No podemos continuar cursando de esta manera. En oportunidades anteriores, ni a los padres los escucharon. La respuesta que recibían por parte de la rectora, era que si no les gustaba la escuela, saquen al chico", concluyó la vocera.