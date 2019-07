Desde jubilaciones hasta planes sociales, las frases de Pichetto en San Juan

Miguel Ángel Pichetto llegó este sábado a la provincia de San Juan para acompañar a los candidatos de Juntos por el Cambio en San Juan, en conferencia de prensa habló de varias temáticas cuando fue consultado por los periodistas.

Campaña política: “Hay métodos que atrasan mucho en la forma de transmitir las visiones de cambio y progreso”.

Primarias: “Hay que ir a votar, es un deber democrático”. “Creo que esto se va a definir en primera vuelta o generales, no hay posibilidades de un ballotage”. “Lavagna y Espert van a ser expresiones muy minoritarias en el proceso eleccionario”.

Unidad Ciudadana: “La expresidente expresa una idea de izquierda populista y en muchas veces una izquierda dura”. Además ratificó que “no es todo el peronismo”.

PJ: “El peronismo es un centro nacional, esto no significa que en el marco de las ideas se exprese algo acorde de los tiempos. Debe recuperar una idea democrática, republicana; una construcción que esté identificada, dónde respete las reglas de juego”.

Conformación de Cambiemos: “Hay muchos dirigentes del peronismo que se sumaron a la propuesta de Macri a lo ancho y largo del país. Esto tiene que ver con ampliar la base de sustanciación para darle al Gobierno mayor estructura y capacidad de decisión”.

Su rol en la lista: “El presidente me convocó para realizar cambios estructurales”. “Tengo una trayectoria que me avala dentro del Senado, sé muy bien cómo es la figura del vicepresidente”.

Gobernadores: “Venimos trabajando desde el Senado con todos ellos y mantenemos muy buen diálogo”. “Siempre se debe respetar el rol del Presidente”.

Producción: “Hay que instalar en la Argentina un modelo productivo para que la gente que esté en el plan pueda ir al mundo del trabajo”. “El mundo está dando claro mensaje de defender a los trabajadores y administrar sin déficit fiscal”.

Planes sociales: “Repartir planes lo que hace es consolidar la pobreza definitiva del país”.

Jubilaciones: “Los derechos adquiridos no se pueden perjudicar. Debe dejar de existir el sistema de moratoria, no puede haber ningún otro jubilado que no haya aportado, salvo situaciones excepcionales (trabajo rural donde no se le hizo el aporte)”. “Se jubiló mucha gente y la Argentina tiene que ir hacia otro rumbo. El riesgo es que la persona que trabajó toda su vida después no pueda jubilarse”. “Hay que cuidar el sistema previsional”.

Economía: “Hay una estabilización con la divisa y eso es bueno ya que mantiene los precios sin fluctuación”.

Reforma laboral: “Los trabajadores sienten que cuando se habla de este tema los van a lastimar o joder. Me parece que la Argentina necesita acuerdos económicos sociales, sentar al mundo de la empresa con el trabajo”. “Hay que intentar consolidar acuerdos con la participación del Estado para el crecimiento, sin instalar ideas que le den miedo a la gente”.