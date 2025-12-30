Durante el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre de 2025, la tasa de desempleo en Brasil se situó en 5,2%, alcanzando su nivel más bajo desde 2012, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Esta cifra representa una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior, que también fue un mínimo histórico. En comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa fue del 6,1%, se observa una baja significativa.

Publicidad

El descenso en la tasa de desocupación se atribuye principalmente a la creación de 492.000 nuevos empleos en sectores vinculados a la administración pública, defensa, seguridad, educación y servicios sociales.

A pesar de estos avances, el mercado laboral brasileño continúa enfrentando desafíos. Los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios productos brasileños, vigentes desde el 6 de agosto hasta mediados de noviembre, afectaron a sectores productivos como la maquinaria. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, levantó posteriormente estas sobretasas tras una reunión con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Publicidad

El sector informal permanece elevado, con un 37,7% de la población activa trabajando en condiciones informales, lo que representa un reto para la estabilidad laboral del país.

De cara a 2026, la población brasileña muestra un marcado optimismo. Según una encuesta de Datafolha, el 69% de los ciudadanos espera que su situación personal mejore en comparación con 2025, un aumento notable respecto al 60% registrado el año anterior.

Publicidad

Además, el 60% de los encuestados considera que 2026 será un año mejor para Brasil en general, frente al 47% que opinaba lo mismo en 2025. Solo un 11% prevé un empeoramiento, mientras que el 16% cree que la situación se mantendrá igual.

El próximo año será clave en el ámbito político, ya que se celebrarán elecciones presidenciales. El actual presidente Lula da Silva buscará la reelección para un cuarto mandato, el segundo de forma consecutiva.