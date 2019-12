Despiden 20 trabajadores en empresa de almacenamiento de petróleo cerca de Bahía Blanca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca se declaró hoy en estado de alerta y con medidas de fuerza a raíz del despido de 20 trabajadores de una empresa dedicada al almacenamiento y la logística ubicada en Puerto Rosales.



Se trata de la firma Oiltanking dedicada a la logística y al almacenamiento en tanques para petróleo, gases y productos químicos.



"Echaron personal jerárquico la semana pasada y hoy les llegó el telegrama a 10 operarios que están afiliados a nuestro gremio, por lo que en total son 20 empleados", informó hoy el secretario general del gremio, Gabriel Matarazzo.



Según se indicó, las medidas de fuerza abarcan las operaciones de carga y descarga de buques como así también la distribución de combustible.



El dirigente sostuvo que "nos parece muy curioso que un día antes de la asunción del nuevo gobierno salgan con esta cantidad de despidos, en un mes de diciembre y después de un año muy duro".



"Al parecer es por una reestructuración tras el pedido de su casa matriz ubicada en Hamburgo, Alemania", expresó hoy a la prensa local.



Matarazzo dijo que "no se trata de una pequeña empresa que se ve restringida en sus ingresos y aún aquellas empresas que han estado comprometidas este año en sus financiamientos han negociado con los gremios y tratado de evitar la situación de despidos, pero ésta empresa no ha hablado en lo más mínimo".



El dirigente comentó que la situación "afecta en Puerto Rosales y si nuestra medida se extiende se van a afectar a las refinerías, porque no les va a llegar el petróleo".



"También nos preocupa que no intenten atender a los barcos y a las boyas con personal no idóneo, porque el único personal es el nuestro", afirmó.



Por último, dijo que Oiltanking "se dedica a recibir el petróleo a través de un caño de la firma Oldelval y por barcos que provienen de Chubut y Santa Cruz".



"Nosotros repetimos que el 80% de la cuenca neuquina, que incluye Vaca Muerta, se acopia y se recibe en Puerto Rosales, donde se distribuye a todas las refinerías", afirmó.