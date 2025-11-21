Después del viento, el SMN anticipa un fin de semana estable en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico que anticipa un fin de semana caracterizado por una significativa estabilidad atmosférica para la provincia de San Juan. Las condiciones climáticas se presentarán mayormente benignas, con ausencia de precipitaciones y registros térmicos en ascenso progresivo, configurando un escenario propicio para diversas actividades al aire libre.

Para este viernes 21 de noviembre, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana, que evolucionará a mayormente nublado durante la tarde y la noche. La temperatura máxima alcanzará los 28°C, con una mínima de 21°C. Un aspecto destacado será la intensidad del viento durante la mañana, con velocidades entre 23 y 31 km/h provenientes del sector sur, que disminuirán notablemente hacia la tarde.

Publicidad

El sábado 22 de noviembre se presentará con cielos parcialmente nublados de manera persistente durante toda la jornada, desde la madrugada hasta la noche. Se registrará un marcado incremento térmico, con una máxima de 33°C durante la tarde. Los vientos serán moderados y rotarán en su dirección, comenzando del suroeste para luego pasar al noroeste, sureste y finalmente al este, con velocidades que no superarán los 22 km/h.

La tendencia de estabilidad culminará el domingo 23 de noviembre, que se prevé como el día más cálido y despejado del período. Bajo un cielo parcialmente nublado, la temperatura ascenderá hasta los 34°C. Las condiciones de viento se mantendrán leves, con intensidades entre 7 y 22 km/h, asegurando una jornada de gran calma meteorológica.

Publicidad

Un elemento común y destacable en el pronóstico extendido hasta el domingo es la probabilidad de precipitación del 0% para todos los períodos, lo que consolida la perspectiva de un fin de semana completamente seco. Esta secuencia de días estables y soleados, con un progresivo aumento de las temperaturas, ofrece condiciones ideales para el desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas en la provincia.