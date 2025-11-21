Un violento incidente vial frustró las vacaciones de una familia este jueves por la tarde, cuando una casa rodante se desprendió del vehículo que la remolcaba y quedó completamente destruida tras impactar contra un guardarraíl y volcar en el Acceso Sur, a la altura de la calle General Acha. Pese a la magnitud del siniestro, ocurrido alrededor de las 18:00 horas, no se registraron lesionados.

De acuerdo con los primeros testimonios, los hechos se desarrollaron en cuestión de segundos mientras los ocupantes, oriundos del departamento Pocito, iniciaban su viaje. El conductor relató que una irregularidad en la calzada provocó un salto en la camioneta, lo que derivó en la desconexión inmediata del acoplado. Una vez suelta, la casa rodante se desplazó sin control varios metros hasta colisionar con las barreras de contención laterales y volcar.

El accidente no involucró a otros automóviles, aunque generó importantes perturbaciones en el tránsito durante las horas de mayor circulación. Los daños materiales en la estructura de la casa rodante fueron totales, lo que obligó a la familia a cancelar el viaje a escasos kilómetros de su partida. Efectivos policiales acudieron al lugar para coordinar las tareas de remoción de los restos y normalizar la circulación vehicular.