La Casa de Gobierno de Santiago del Estero será este martes escenario de una reunión que tendrá impacto directo en el futuro del Congreso. A las 11, el ministro del Interior, Diego Santilli, se encontrará con el mandatario provincial, Gerardo Zamora, y con su sucesor, Elías Suárez, en el marco de las conversaciones que impulsa el Gobierno nacional para asegurar apoyos legislativos a las reformas enviadas al Parlamento.

Zamora asumirá el 10 de diciembre como senador y llegará al Congreso con un peso político significativo: controlará tres bancas en la Cámara Alta y siete diputados que, hasta el momento, se mantienen dentro del bloque ligado al kirchnerismo. Para el oficialismo nacional, una eventual ruptura significaría avanzar hacia la meta de convertirse en la primera minoría en ambas cámaras, condición que permitiría blindar su agenda parlamentaria.

El gobernador ya había participado de la convocatoria realizada por el presidente Javier Milei en Casa Rosada tras las elecciones del 26 de octubre, en las que logró retener el poder con más del 70% de los votos. Su armado provincial compitió con dos listas propias y se quedó con las tres bancas en disputa para el Senado. En contraste, La Libertad Avanza registró en la provincia menos del 14%, su marca más baja en todo el país.

La reunión con Santilli se concretará luego de que Zamora reuniera a los diez gobernadores del Norte Grande, quienes reclamaron a Nación más recursos para reforzar las cuentas provinciales. También manifestaron apoyo al reclamo de fondos de La Rioja, provincia que se encuentra entre las señaladas por la Casa Rosada. El encuentro posicionó al catamarqueño Raúl Jalil como nuevo presidente del foro de mandatarios, en medio de negociaciones que buscan redefinir alineamientos dentro del Congreso.

Desde el entorno del gobernador santiagueño aseguraron que Zamora espera señales concretas antes de asumir cualquier compromiso legislativo. Hasta el momento, el mandatario no dio pistas sobre si sus representantes permanecerán dentro de Fuerza Patria o avanzarán hacia la conformación de un interbloque propio. En cualquiera de los escenarios, su decisión será determinante para el tablero parlamentario que se conformará desde el 10 de diciembre.

El Gobierno nacional, a través de Santilli, busca sumar apoyos para avanzar con sus prioridades: Presupuesto, reforma laboral, reforma tributaria y modificaciones al Código Penal. La reunión en Santiago del Estero será una pieza más en la estrategia de negociación que se abrió tras los comicios y que definirá la correlación de fuerzas en el Congreso que viene.