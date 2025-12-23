El exjugador de hockey sobre patines y campeón mundial, Francisco “Pancho” Velázquez, fue sobreseído en la causa que lo acusaba de exhibiciones obscenas contra dos mujeres. Tras conocerse la resolución judicial, el deportista dialogó en exclusiva con Diario Huarpe y relató cómo transitó este difícil momento.

“Sí, la verdad que agradecer al abogado, me puse en sus manos y confié plenamente. La justicia se despachó y yo no tengo más nada que decir. Fue un tiempo difícil, principalmente por mi mamá y mis hijos. Pero bueno, ya está, ya terminó, gracias a Dios”, señaló Velázquez.

Lo que explicó su abogado Maximiliano Páez Delgado

El abogado del exjugador, Maximiliano Páez Delgado, explicó los fundamentos de la resolución: “Acaba de salir la definición por parte del Ministerio Público Fiscal respecto a mi cliente Francisco Velázquez. Hoy he sido notificado de que se ha resuelto el desequipimiento de la denuncia contra Pancho Velázquez. Todo lo que se dijo en su momento no tuvo prueba alguna para sostener esa denuncia. Él queda totalmente desvinculado, no hay causa alguna contra él”.

Páez Delgado detalló que la decisión se basó en un cúmulo de pruebas y pericias psicológicas, informes en Cámara Gesell y pruebas testimoniales, que resultaron contrarias a la denuncia. “En este tipo de delitos siempre es muy necesaria la pericia psicológica para determinar si se miente o no. Lo que pasó con Velázquez fue algo inaudito, lo conozco mucho, y confiamos plenamente en la justicia".

"La fiscal del caso tuvo un criterio muy destacable, porque no olvidemos que Velázquez es una figura conocida a nivel provincial, nacional y mundial. Esto le ocasionó un perjuicio enorme a nivel social, familiar, psicológico y económico. Es importante aclarar que nunca tuvo nada que ver con la denuncia que se le realizó en su contra”, agregó el abogado.

Capítulo cerrado para Velázquez

Con el sobreseimiento definitivo, Pancho Velázquez queda totalmente desvinculado de la causa, pudiendo retomar su vida personal y profesional. El exjugador destacó la importancia del acompañamiento legal y familiar durante un proceso que, según él, fue muy difícil de transitar, especialmente por su madre y sus hijos.

“Ya terminó, gracias a Dios”, concluyó Velázquez, cerrando un capítulo que afectó su imagen y reputación, pero que ahora le permite volver a la normalidad.