Un caso de hantavirus fue confirmado en San Carlos de Bariloche, lo que activó un operativo sanitario que incluyó el aislamiento preventivo de todo el grupo familiar del paciente.

Según informaron las autoridades de salud, se trata de un hombre que presentó síntomas compatibles con la enfermedad y fue diagnosticado tras los estudios correspondientes. Actualmente permanece internado bajo seguimiento médico.

En la reconstrucción de los días previos al inicio de los síntomas, se determinó que el hombre había viajado una semana antes a Salta y Jujuy, regiones donde el hantavirus es más frecuente.

Las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán para determinar el origen del contagio. Este dato no es menor: si se confirma que contrajo el virus en el norte del país, el manejo de los contactos estrechos podría modificarse.

Ante la confirmación, se aplicó el protocolo epidemiológico vigente, que contempla el aislamiento de los contactos estrechos con el objetivo de prevenir posibles contagios, especialmente teniendo en cuenta que algunas variantes del virus pueden transmitirse entre personas.

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados o sus excreciones, y puede provocar cuadros respiratorios graves si no se detecta a tiempo.

Este es el tercer caso de hantavirus registrado en lo que va de 2026 en la región. Anteriormente, se había detectado un contagio en El Bolsón, cuyo paciente evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro. En tanto, durante el verano, un policía de 39 años de Bariloche falleció a causa de la enfermedad.