Con la llegada del otoño, muchas personas optan por iniciar o mantener su huerta en casa, y existen verduras especialmente adaptadas a las bajas temperaturas que resultan fáciles de cultivar y cuidar.

Estas 5 verduras son ideales para plantar en el patio durante el otoño. (Imagen ilustrativa)

Por qué estas verduras son ideales

Lechuga: crece rápido, ocupa poco espacio y se adapta bien al clima fresco.

Acelga: es resistente, fácil de cuidar y permite varias cosechas durante la temporada.

Espinaca: tolera bien las bajas temperaturas y puede crecer en canteros o macetas grandes.

Rabanito: necesita poco espacio y suele estar listo para cosechar en pocas semanas.

Brócoli: resiste el frío y es ideal para patios con algo más de lugar.

Los especialistas recomiendan ubicar los cultivos en lugares con buena luz solar, mantener un riego moderado y proteger las plantas de heladas intensas para asegurar un desarrollo óptimo.

De esta manera, el otoño se presenta como una temporada propicia para cultivar verduras en casa, combinando practicidad, bajo costo y acceso a alimentos frescos.