La Justicia Federal profundiza la investigación sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo analiza ahora un nuevo desembolso de 14 millones de pesos destinados a la renovación del mobiliario de su departamento en el barrio porteño de Caballito, además de una confusa deuda financiera en moneda extranjera.

La información surgió tras las indagaciones al contratista Matías Tabar y el testimonio de Leandro Miano, hijo de una de las vendedoras del semipiso donde reside el funcionario. Según las fuentes judiciales, el gasto de 14 millones se habría realizado en efectivo y sin la emisión de la factura correspondiente entre diciembre y febrero pasados.

Muebles de mármol y una deuda "de palabra"

La lista de muebles encargados para la vivienda de la calle Miró al 500 incluye piezas de alta gama: mesas de comedor en madera y mármol, vajilleros, racks para televisores y espejos. Lo llamativo para los investigadores es que estos trabajos habrían sido coordinados por el mismo contratista que realizó una cascada en la pileta de la casa de fin de semana de Adorni en el country Indio Cuá.

Por otro lado, la declaración de Leandro Miano ratificó que Adorni mantiene una deuda de 65.000 dólares con los antiguos dueños del departamento. Según el testigo, el compromiso se pactó "de palabra", sin plazos, sin intereses y sin ningún documento que respalde la operación, lo que encendió las alertas sobre la transparencia de la transacción.

El patrimonio en el centro del debate

La situación financiera del matrimonio Adorni presenta interrogantes que el fiscal Gerardo Pollicita busca responder. En los últimos dos años y medio, la pareja habría destinado 365.000 dólares a la compra y refacción de inmuebles, mientras registran deudas que superan los 335.000 dólares con vencimiento inminente.

Como medida de prueba, el magistrado ordenó: peritaje del celular del contratista para analizar conversaciones con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Levantamiento del secreto fiscal ante ARBA para cruzar datos impositivos con los movimientos detectados y análisis de las declaraciones juradas, las cuales aún no han sido presentadas ante la Oficina Anticorrupción (el plazo vence el 31 de julio).

La Justicia busca determinar si existe una inconsistencia insalvable entre los ingresos declarados por el vocero presidencial y su actual estilo de vida, en una causa que promete sumar nuevos capítulos a medida que se analice la documentación tecnológica recabada.