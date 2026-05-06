El video de La Joaqui que despertó rumores de separación de Luck Ra

La relación entre La Joaqui y Luck Ra atraviesa horas de muchísima incertidumbre debido a movimientos inesperados en el mundo digital. Todo comenzó cuando la cantante compartió un video en su cuenta de TikTok musicalizado con una canción de Rosalía que suele vincularse a los malos presagios.

Sin embargo, el detalle que realmente preocupó a su comunidad fue la frase que eligió para acompañar las imágenes donde aseguraba que "Intuición femenina. Nunca falla".

Ese breve mensaje fue suficiente para que en plataformas como X y TikTok se multiplicaran las teorías sobre un posible final del noviazgo. Los seguidores no tardaron en reaccionar con preguntas directas como "¿Terminaron?" o manifestando su desconcierto al consultar "¿Qué pasó entre ellos?" mientras el contenido se volvía viral.

El clima de sospecha creció todavía más cuando Luck Ra se mostró muy unido a Tuli Acosta en diversas publicaciones recientes. A pesar de que ellos mantienen un vínculo de amistad de hace tiempo, la coincidencia de los hechos hizo que muchos señalaran a la ex de Lit Killah como una posible tercera en discordia.

Hasta el momento no hubo un comunicado oficial que confirme la ruptura por parte de los protagonistas. De hecho, hay usuarios muy observadores que resaltaron que todavía existen gestos e interacciones entre ambos en sus perfiles, lo que sugiere que el vínculo podría seguir vigente. Lo cierto es que el entorno de la música urbana sigue pendiente de cada paso de la pareja para entender si se trata de una crisis pasajera o de un adiós definitivo.