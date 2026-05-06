El precio internacional del petróleo registró una fuerte caída y perforó el umbral de los 100 dólares por barril, mientras que las principales bolsas del mundo mostraron subas tras un anuncio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculado al estratégico estrecho de Ormuz.

La reacción de los mercados se dio luego de señales que apuntan a una posible distensión en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético global, por donde circula una porción significativa del petróleo que se consume a nivel mundial.

El descenso en el valor del crudo fue interpretado por los inversores como una señal de menor riesgo geopolítico en la región, lo que a su vez impulsó subas en los principales índices bursátiles internacionales.

El estrecho de Ormuz es clave para el transporte de hidrocarburos y cualquier alteración en su funcionamiento suele impactar directamente en los precios del petróleo y en la estabilidad de los mercados financieros.

En este contexto, el anuncio generó expectativas de mayor normalidad en el flujo comercial, lo que favoreció la baja del crudo y una mejora en el ánimo de los inversores.

Analistas señalan que los movimientos reflejan la sensibilidad de los mercados ante factores geopolíticos, especialmente en regiones estratégicas para la energía global.

De esta manera, la combinación de señales políticas y económicas volvió a mostrar su impacto inmediato en los precios internacionales y en el comportamiento de las bolsas, en un escenario que sigue siendo observado de cerca por los mercados.